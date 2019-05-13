Премьер Литвы объявил об отставке 13.05.2019, 14:25

Саулюс Сквернялис

Фото: DELFI

Саулюс Сквернялис продолжит работу в качестве члена парламента.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который не вышел во второй тур президентских выборов, сказал, что покинет пост главы правительства и продолжит работу в качестве члена парламента, сообщает "Европейская правда".

"Правительство завершит свою работу 12 июля", - сказал он.

Напомним, во второй тур президентских выборов в Литве прошли экс-министр финансов, кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните (31,13% голосов) и независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа (30,95%).

Второй тур президентских выборов состоится 26 мая одновременно с выборами в Европарламент.