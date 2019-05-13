У белорусов с банковских карт списываются деньги за покупки годичной давности 3 13.05.2019, 14:28

В чем проблема?

Белорусы жалуются, что им сегодня стали приходить СМС-отчеты о списании средств за покупки, которые они не совершали, пишет tut.by.

У некоторых сняли деньги за покупки годичной давности. Как выяснилось, средства повторно списывались МТБанком, в том числе с карточек других банков за операции, которые раньше проводились через терминалы этого банка. В МТбанке говорят, что это происходит из-за сбоя в их системе, который случился 11 мая.

— Сегодня в полдень пришло СМС от моего банка о списании денег — 44,8 рубля. Написано, за покупку в магазине сотовой связи. Но я ничего не покупала сегодня не только там, но и вообще где бы то ни было, — рассказывает минчанка Ольга. — Позвонила в Альфа-Банк, в котором обслуживаюсь. Там извинились, пояснили, что в МТБанке произошел какой-то сбой и у людей списываются деньги с карт за покупки годичной давности. Девушка-консультант сказала, что в течение нескольких дней деньги вернут на карту. Но при чем тут МТБанк, если я обслуживаюсь в другом банке?

В МТБанке подтвердили — списания действительно происходят из-за карточного сбоя.

— В результате карточного сбоя 11 мая некоторые операции годичной давности были выставлены к повторной обработке, — прокомментировали специалисты МТБанка. — Сотрудники банка приняли оперативные меры по устранению возникшей ошибки. В отмене операции участвуют банк-эмитент и банк-эквайер. К сожалению, из-за режима выходного дня в некоторых банках не все операции были отменены сразу. В таких случаях возврат ошибочно списанных денег будет произведен в начале рабочей недели.

В МТБанке уточнили, что списанные средства будут возвращены до 15 мая.