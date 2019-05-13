«32 проверки с августа по декабрь. Ничего не нашли» 2 13.05.2019, 14:44

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Женщина-предприниматель из Гомельского района рассказала, как она в одиночку разводит птиц в Беларуси.

На сегодняшний день у Елены из деревни Головинцы живет около полутора тысяч голов птицы, а в определенных фазах поголовье достигает трех тысяч особей, сообщает gomel.today.

Женщина прошла путь от продажи мяса знакомым и знакомым знакомых до собственного магазина. Предпринимательница рассказала каналу «Страна для жизни» о жалобах соседки, огромных счетах за электроэнергию из-за инкубатора, проверках и других нюансах сельхозбизнеса в Беларуси.