Как белорусские бабушки «благодарят» Лукашенко 9 Виктор Горбачев

13.05.2019, 14:54

10,084

Виктор Горбачев

Сплошное ПИ!

Прохожу сегодня вдоль лавочки. На ней сидят женщины. Три подруги под окном. Пенсионного возраста. Мило "кудахчут и размахивают руками. Уважительно здороваюсь. Ради приличия или из вежливости? Не знаю. Но, от них тоже получаю приветственный посыл. А как же? Мы же белорусы, культурные люди.

Решил их чуть взбодрить и за них порадоваться.

- О, наверное, такие с утра счастливые и с улыбками, так как пенсию повысили с мая вам всем? Теперь можно и пожить хорошо. И даже попутешествовать, не говоря уже об улучшении питания.........

Я не успел договорить. В бой пошли они. И не по одной, а сразу и все вместе.

- Да шоб он подавился такой надбавкой су...... /пи-пи/.

Да шоб он подавился и сд ... / пи-пи-пи/. Три копейки дал, а заберет в пять раз больше! На коммунальных ограбят ..../пи-пи-пи/. На продуктах тут же цены растут, да шоб ..../пи-пи-пи/

И тут я понял, что сказал что то не такое и не то. Попался под горячую руку. Я с улыбкой стал извиняться и раскланиваться, медленно уходя от их места скопления.

- До свидания, всем Вам здоровья, извините, мне пора!

А вслед раздавалось громогласное пи-пи-пи...... Больше других слов я не слышал.

Жаль. Очень жаль. Но, мне кажется, что я испортил им на целый день настроение. Извините, если че, я не хотел.

Вот делай людям добро в виде повышения пенсий, а они?

Сплошное ПИ!

Виктор Горбачев, "Фейсбук"