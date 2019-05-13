Украина может отменить минские соглашения 6 13.05.2019, 15:13

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Это произойдет в случае, если в Совете Европы с РФ будет снято санкционное давления.

Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Климкин отметил, что на встречах в воскресенье вечером и в понедельник уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств.

"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - рассказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, министр отметил, что несмотря на отсутствие прямой связи между "Минском" и санкционным давлением на РФ в Совете Европы, у Украины есть основания для такого шага.

"Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям оккупированной территории Донбасса), вы пойдете на шаги навстречу России - тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", - пояснил он.

"Немцы это услышали, и французы это услышали, и голландцы. Согласились? Спросите у них. Но с немецким министром мы отдельно очень долго это обсуждали сегодня", - сказал Климкин.