Какую землю Лукашенко отдал под застройку коттеджами 5 13.05.2019, 15:23

3,142

Застройкой займется МАПИД.

На днях Лукашенко вывел из ландшафтной-рекреационной зоны Минска участок в около 7 гектар в районе Долгиновского тракта для того, чтобы построить там жилые дома. Судя по всему — таунхаусы и коттеджи. В МАПИДе рассказали, где именно находится эта земля, а журанлисты схематически отобразили ее примерные границы, пишет tut.by.

Указ Лукашенко предполагает корректировку Генплана Минска с тем, чтобы на месте ландшафтно-рекреационной зоны примерно в 7 гектар в Цнянке построить 9,4 тысячи гектар жилья по проектам МАПИДа. Вот примерные границы этих участков:

На одном из них сейчас растут сельхозкультуры, на двух других — бурьян.

На этой земле планируется построить дома блокированного типа (судя по всему таунхаусы) и коттеджи. Но точных сроков реализации проекта в МАПИДе пока не называют. Подробности станут известны после решения всех процедурных моментов в рамках принятия указа.

Ранее сообщалось, что на Долгиновском МАПИД планирует строить свои таунхаусы и коттеджи, о которых мы подробно рассказывали. Продавать их застройщик планировал через аукцион. Вот как выглядят некоторые из них:

Для коттеджного домостроения МАПИД использует однослойные панели — они позволяют заказчику реализовывать любые архитектурные решения и самому определять, насколько утеплять дом и какую выбирать отделку стен. Предполагалось, что себестоимость такого жилья без отделки будет порядка 600−650 долларов за квадратный метр. О других преимуществах такой панели мы рассказывали вот тут.

Отметим, что это уже второе изменение Генплана Минска для строительства в районе Долгиновского тракта за год.