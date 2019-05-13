Почему названия «Белоруссия» не существует 11 13.05.2019, 16:25

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Фото: onliner.by

Белорусский блогер рассказал о распространенном мифе.

Так, друзья — сегодня будет пост про правильность употребления названия Беларуси — я уже как-то писал на эту тему, но ватники, сталинисты, любители СССР, антизападники а также читатели книг про "попаданцев" с упорством, достойным лучшего применения, продолжают упорно тулить везде свою "Белоруссию" и упорно игнорируют правильное название страны на русском языке, пишет белорусский блогер Максим Мирович в ЖЖ.

Так вот — никакой "Белоруссии" ни в белорусском, ни в русском языке не существует — а есть только одна правильная форма названия страны — Республика Беларусь, или сокращенно Беларусь — и в сегодняшнем посте я аргументированно и научно объясню вам, почему никакой "Белоруссии" не существует — это устаревшее и к тому же вообще нерусское слово.

В общем, обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте)

Нерусское название.

Среди аргументов, распространяемых ватниками, имперцами и сталинистами, мне попадался такой — "мы говорим "Белоруссия" потому что по-русски так правильно! После этого они как правило убегают, так и не дождавшись ответа оппонента.

Самое смешное заключается в том — что "Белоруссия" — на самом деле не русское, а немецкое слово. Окончания "ссия" в русском языке стали появляться при Екатерине Второй — которая, как известно, была немкой и говорила именно так. По-сути, это такая себе прусская традиция названия земель, ничего общего с русским языком не имеющая. Этот факт незнаком сталинистам и имперцам, и они продолжают рассказывать сказки, что "Белоруссия" — "это так правильно по-русски", что само по себе очень смешно — по-русски как-раз правильно окончание "-русь", а не немецкое "-ссия".

«Сила традиций».

Еще один аргумент, который я часто слышу от ватников, имперцев и читателей книг про "попаданцев" — это якобы то, что существует некая мифическая "сила привычки". Мол, как привыкли 30 лет назад говорить "Белоруссия", так и говорим, и нечего нас переучивать.

Аргумент этот тоже очень смешной, и из него весьма явно торчат ушки политической ангажированности и так сказать "линии партии". Просто напомню вам, как все российские СМИ в 2008-м году фактически в одну ночь переучились говорить вместо грузинского варианта "Цхинвали" осетинский вариант "Цхинвал". Ну и чисто литовское название "Вильнюс" никто не заменяет на "более привычное" Вильно (Вильня) — так что аргумент о какой-то там "силе традиций" тоже не проходит — все целиком зависит от политической конъюнктуры.

В классификаторе никакой Белоруссии» не существует.

Что интересно — в самой России в существующем классификаторе стран не существует никакой «Белоруссии» а есть только Республика Беларусь, либо сокращенный вариант — Беларусь. Это российский классификатор, указывающий правильные названия стран на русском языке. Вот так выглядит список стран в классификаторе:

Еще раз, для непонятливых читателей книг про Ваньку-попаданца — В самом. Российском. Классификаторе. Который говорит, как правильно называть страны по-русски. Нет никакой "Белоруссии". "Германия" — есть, так что аргумент "а почему немцы не требут говорить по-русски "Дойчланд" несостоятелен. "Германия" — есть в классификаторе. "Белоруссии" — нету.

Почему они так говорят?

И вот мы подходим к самому интересному — а почему ватники, любители СССР и всякие там шовинисты вообще так говорят? Зачем им это надо? Артемий Лебедев в одном из своих недавних видеоинтервью достаточно откровенно выболтал эту тайну — мол, "раньше я жил в одной большой стране, а сейчас на ее месте появилось несколько каких-то непонятных стран, ну куда это годится!"

Собственно, это вполне развернутый ответ на вопрос, почему ватники, любители СССР и антизападники говорят "Белоруссия" — они попросту не признают в полной мере белорусской государственности и надеются снова создать что-то вроде СССР, где уже сами будут указывать белорусам, как им называть свою страну. "Чтобы два раза не вставать и переучитваться не будем!" — выступают в комментариях ватники и с ослиным упрямством продолжают говорить "Белоруссия". Эти же люди вскрикивают "правильно говорить "НА УКРАИНЕ" — тем самым отказывая в существовании и украинской государственности.

Доходит до смешного — пропагандистские СМИ, цитируя Лукашенко, исправляют в его речах "Беларусь" на "Белоруссия" (хотя он никогда такого не говорил), а показывая митинги белорусской оппозиции, рассказывают такое – "по центру Минска прошла колонна оппозиции, скандируя лозунг "Живет Белоруссия!". Это как говорится рука-лицо...

В общем, как вы уже поняли — никакого названия "Белоруссия" не существует, правильно по-русски говорить только Республика Беларусь или Беларусь — и никак иначе.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, интересно.