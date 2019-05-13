Глеба Рубанова оштрафовали на $486 13.05.2019, 16:18

Глеб Рубанов

Обвиняемый в «экстремизме» IT-консультант своей вины категорически не признал.

IT-консультанта Глеба Рубанова признали виновным в «распространении экстремистских материалов» и оштрафовали на 40 базовых величин (1 020 рублей), пишет ПЦ «Весна».

Напомним, что Рубанова обвиняли в том, что 5 марта он распространил в «Фейсбуке» аббревиатуру A**AB, признанную «экстремистской».

«Наконец стало известно, что мне инкриминируют размещение четырехбуквенной аббревиатуры под постом (в комментариях) на странице Hleb Rubanau. Причем технически это выглядит так: комментарий от имени Hleb Rubanau под постом содержит ссылку на пост другого пользователя «Фейсбук». «Фейсбук» автоматически отображает preview того поста, на который идет ссылка, и в рамках этого preview видно фотография, на которой обнаружен плакат с аббревиатурой. И даже если второй пользователь поменяет фотографию в своем послании (например, добавит изображение с запрещенной аббревиатурой), она так же изменится и в линке пользователя с именем Hleb Rubanau, - заявил Глеб Рубанов перед началом судебного заседания. - У меня очень много вопросов, и я буду стараться, чтобы они были рассмотрены в этом же заседании».

Глеб виновным себя не признал, потому что не установлена личность, которая разместила изображение с аббревиатурой в сети «Фейсбук». Как IT-специалист, Глеб считает, что установление МВД таких лиц принципиально невозможно. Такими данными располагает только американский сегмент «Фейсбука». Единственная информация, которую могут точно установить белорусские силовики вместе с «Фейсбуком», - это IP-адрес пользователя. Однако вряд ли корпорация «Фейсбук» выдаст белорусским силовым органам, из которого IP-адреса был оставлен определенный комментарий. Даже если так - доказать лицо, которое разместило сообщение, почти невозможно. Это может быть любой человек, который, например, знает пароль от вай-фая. Так что возможности идентифицировать личность в сети почти нет, если дело не является исключительной и к ней не подключается Интерпол.

ИТ-консультант отказался отвечать на вопрос судьи, зарегистрирован ли он в сети «Фейсбук», поскольку он не должен доказывать свою невиновность и свидетельствовать против себя.

Суд начался в 10.00, вела процесс судья Вера Головкова.

В начале заседания Глеб Рубанов заявил ходатайство о вызове свидетелей - майора Воронище и капитана Белого. Первый непосредственно задерживал Глеба и ведет против него административный процесс. Второй упомянут как исполнитель во многих документах дела. Судья ходатайство удовлетворила.

Второе ходатайство Глеба касалось визуального осмотра дела, чтобы убедиться, что документы у судьи имеют тот же вид, с которыми знакомился Глеб с адвокатом РУВД. Судья это ходатайство также удовлетворила.

Еще одно письменное ходатайство - о рассмотрении законности задержания Глеба седьмого мая. Он считает его произвольным, что нарушает статью 9 Международного пакта о гражданских и политических правах. Также Глеб попросил признать за ним право на возмещение вреда, причиненного задержанием. И, наконец, ходатайство исследовать протокол осмотра предметов и документов от 14 марта, который находится в материалах дела, на предмет фальсификации.

«В протоколе указана дата 5 марта 2019 года, время 15:13. Это время «Фейсбук» фиксирует как время оставления комментария со ссылкой. Но на скриншоте из сведений сети «Фейсбук» также видно, что физически он был сделан через 9 недель после 5 марта. Я посмотрел по календарю - это 7 мая, день моего задержания. Таким образом есть большая вероятность, что протокол осмотра (который и является якобы основанием для начала административного процесса) был составлен после того, как я был помещен под стражу либо непосредственно перед моим задержанием, а не 14 марта», - отметил Глеб Рубанов.

Адвокат Александр Галиев попросил направить указанный протокол не в Советский РУВД, а ради оценки в Следственный комитет по Минску.

В суде старший участковый Советского РУВД майор милиции Денис Воронище рассказал, что 7 мая 2019 года около 4 - 5 утра он задержал Глеба Рубанова во дворе одного из домов на улице Гамарника по подозрению в совершении административного правонарушения.

«Вызвала подозрение ваша машина: было спущено колесо, крыша и капот имели повреждения. Вы были вызваны оперативным дежурным для осмотра», - объяснил участковый.

Он подтвердил, что Глеб согласился проехать в РУВД добровольно, но при этом задержание произошло после посадки в милицейскую машину. Административный процесс начался 14 марта, с момента составления протокола осмотра страницы в «Фейсбуке». Он утверждает, что время исследования страницы - 16:09. Однако эти сведения расходятся с тем, что написано в протоколе осмотра.

И еще один момент: 10 мая материалы были направлены в суд, а с протоколом Рубанов с адвокатом смогли ознакомиться только 11 мая. Воронище сказал, что Глеб был задержан по подозрению в совершении административного правонарушения, однако в протоколе сказано, что - для обеспечения участия в административном процессе.

«Это не противоречие, а уточнение», - объяснил участковый.

Каким образом установили, что аккаунт Hleb Rubanau в «Фейсбуке» принадлежит Глебу Рубанова, ему неизвестно - этим занимался ГУБОПиК.

Следующий свидетель, участковый Александр Белый, объяснил, что знает Рубанова, поскольку составлял на него протокол об административном правонарушении. Также свидетель утверждает, что Рубанова приглашали прийти в милицию, в том числе присылали повестку по почте.

Глеб Рубанов заявил ходатайство о вызове в суд начальника управления ГУБОПиК МВД по противодействию экстремизму, который устанавливал личность Рубанова в сети «Фейсбук». К тому же лицо Рубанова якобы была установлена 18 марта, а протокол осмотра был составлен 14 марта. Однако суд ходатайство отклонил.

Глеб убежден, что лицо, совершившее правонарушение, не установлено, а общественная опасность от него - очень мала. Поэтому он считает, что административный процесс в отношении него необходимо прекратить в связи с отсутствием правонарушения.

В свою очередь адвокат Александр Галиев обратил внимание на полную некомпетентность и правовой нигилизм сотрудников МВД. Из-за этого человек, у которого на иждивении находится мать-инвалид 1 группы и четырехлетний ребенок, последние дни вынужден почти не спать, страдать от повышения давления, а вся его семья - жить в нервной обстановке.

Однако судья Вера Галавкова посчитала, что этого недостаточно, и оштрафовала Глеба Рубанова на 40 базовых величин (1020 рублей).