Стало известно, какой будет погода на неделе 13.05.2019, 16:40

Ожидается, что неделя будет теплой, но дождливой.

На неделе ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода. Ночная температура не будет опускаться ниже +5 °С, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

14 мая ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку республики пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +5…11 °С, по юго-востоку она не опустится ниже +12…14 °С, максимальная температура днем составит от +13 °С по западу до +24 °С по юго-востоку страны.

В среду на большей части Гродненской и Брестской областей, а на остальной территории республики местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит от +6 °С по северу до +13 °С по югу республики, максимальная температура днем в основном +16…22 °С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +24 °С.

В четверг, 16 мая, местами по стране, а по Брестской и Гродненской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит от +6 °С по северу до +14 °С по югу республики, максимальная температура днем +15…22 °С, по юго-востоку до +24 °С.

В пятницу кратковременные грозовые дожди и грозы ожидаются преимущественно по юго-западу страны. Температура воздуха минимальная ночью — +7…14 °С, по северу она понизится до +5…6 °С, максимальная температура днем — +16…23 °С.