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В Украине суд оштрафовал Владимира Зеленского

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  • 13.05.2019, 16:49
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Владимир Зеленский
Фото: SOPA Images

Новоизбранный президент Украины заплатит 850 гривен штрафа.

Оболонский райсуд Киева 13 мая оштрафовал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского за демонстрацию заполненного бюллетеня во время повторного голосования на президентских выборах 21 апреля. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Суд постановил: Зеленского признать виновным в административном нарушении, в отношении него применить штраф в размере 50 необлагаемых минимумов – 850 грн", – говорится в решении, которое зачитал судья Владислав Девятко.

Также новоизбранный президент должен уплатить 384 грн судебного сбора.


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