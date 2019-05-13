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Банки предупреждают белорусов о новой мошеннической схеме

  • 13.05.2019, 17:37
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Людей заманивают 1000 рублей за опрос.

В сети появились сайты, где белорусам предлагают поучаствовать в рекламных акциях и кампаниях — так, за 5-минутный опрос можно получить тысячу рублей на свою карточку, пишет «Вечерний Гродно».

Авторами такого заманчивого предложения являются мошенники, а их целью — узнать личные данные владельцев банковских карточек, чтобы в дальнейшем украсть с неё деньги.

Как отмечают в «Белинвестбанке», информация о рекламных кампаниях и акциях, проводимых банками, распространяется через официальные аккаунты учреждений в социальных сетях и корпоративные сайты.

Чтобы обезопасить свои накопления, не стоит сообщать третьим лицам данные платежной карточки: полный номер, срок действия, CVC/CVV код, коды подтверждения, а также пароли 3D-Secure. Не предоставляйте сведения, касающиеся вашей учетной записи в Интернет-банкинге и Мобильном банкинге. Ценность для мошенников представляют прежде всего логин, пароль и сеансовый ключ.


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