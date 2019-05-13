Из писем к Володе Ирина Бирна

13.05.2019, 17:37

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В чем самая большая проблема России?

Продолжаю, Вован, за глубинность народную.

Но сначала перебью себя вопросом: знаешь, в чем самая большая проблема России? Не, не угадал: дураки и дороги — это не проблема, это — естество, часть ДНК и "проблемой" по определению быть не может. Проблема России, по-моему, в отсутствии оппозиции. Я с тобой за это уже говорила, повторять не буду. Поясню только. Оппозиция, по-моему, это критически настроенные головы, способные из любой запятой власти романы, поэмы и диссертации вычудить. Как на Западе. Это, во-первых, оберегает власть от "несения пурги" о "ракетах с ядерными двигателями, летящими непредсказуемыми траекториями"; во-вторых, повышает уважение народа к оппозиции; в-третьих, воспитывает и образует тот же народ, открывая перед ним поливекторность гипотетических возможностей развития социально-политической системы. А с образованным народом и власти работать легче — его в домах взрывать не надо, ему объяснить можно. То есть, Вованя, оппозиция для власти, пожалуй, еще важнее, чем для себя самой.

И вот тут, Вова, давай взад, к прошлому письму. Сурок Мудрый дал оппозиции в руки туза козырного: "глубинный народ". И что оппозиция с тузом тем сделала? Да, взятку она свою законную взяла, просто потому, что не взять с тузом нельзя, но ведь могла власть без своих оставить! Не оставила, шлепала картами, как фраер в Сочи.

Поясню тебе, как другу.

Вообрази систему координат. Для простоты — декартову, плоскую. За горизонтальную ось примем уровень известной, придуманной на Западе, демократии. Вверх от нее — развитие демократических принципов и положений, внизу под ней — глубинный народ российский. Ты следишь, да? Пока не сложно, нет? Теперь давай пирамиду строить. Ну, ты знаешь, картинка такая есть: внизу — народ, потом — интеллигенция, руководство низшего уровня, над ними — армия, полиция, разведка, выше — генералы — от производства и финансов — тоже, еще выше — попы и министры, а на самой верхотуре, там, за облаками — Сам! И выше его только бог! Вспомнил? Прекрасно! Тогда давай русскую пирамиду строить. Итак, основа основ ее — глубинный народ. Глубок он и массивен, и ничто его с места не сдвинет, никакие революционеры, мечтатели или самозванцы. Он себе на уме и задним этим умом крепок. С передним к нему и не суйся! Лучшие из лучших, т.е. глубинные из глубинных, "выбиваются в люди" — поднимаются на следующий уровень... Ой, глупость сказала! Не "поднимаются", а опускаются, натурально! Это же логика: чем глубиннее, тем больше возможности для карьеры. России такие нужны. Из тех глубинных — еще ниже — в армию и полицию. И так — принцип ты уже должен был понять — до самого "верха" глубины — до Самого. Тут делаем два вывода:

В России социальная пирамида стоит на голове — растет вниз.

В России на самом верху пирамиды сидит самый глубинный русский.

Ты, Вова, не спеши меня хвалить — это же все логические выводы из рассуждений Мудрого Сурка. Ты его похвали.

Из этих простых логических построений легко получаем меркелеву "иную реальность", в которой все стоит на голове: "война — это мир", "свобода — это рабство", "незнание — сила", история непредсказуема, а "Министерство любви внушает страх" (Д. Оруэлл, "1984"). Короче: перед нами зеркальный западному мир, где зеркало расположено горизонтально.

Доказать правоту моих рассуждений могу и методом от противного. Вообразим, я не права, и социальная пирамида российская растет вверх от глубинного народа. Следовательно, растет она в сторону демократии, и, значит, пусть и теоретически, возможно прободение "зеркала", и приобщение российского социума к демократической реальности. А это означает обретение народами равных прав. Равные права автоматически поставят под сомнение федеральное счастье совместного проживания народов, реализация их приведет к неминуемому развалу империи. Подобное развитие совершенно исключено, как неестественное для России. Порукой тому восьмивековая история Московии. Это — первое противоречие. Второе. В случае нормального роста пирамиды, т.е. роста ее вверх, в сторону демократии, первым демократической реальности достигнет Сам, сидящий на вершине пирамиды, а это противоречит исходным условиям о природе глубинного народа и доказанному нами выше факту, что на вершине сидит самый глубинный из глубинных.

Я, Вова, не для тебя стараюсь, я понимаю, что тебе думать больно. Ты мысли мои Песку или Сурку передай, пусть они их в университеты спустят, там темы откроют, речь же о новой социально-политической модели, в фундаменте которой "глубинный народ". У тебя, в конце концов, даже "философ" есть — Дугин, или как его там, ну, с бородой — ему поручи. Он выстроит пирамиду вниз, докажет, что низ — это верх, а холодина, темень и сырость внизу — тепло, свет и сухость. Ему за это Нобелевку дать могут. Он же миру глаза откроет.

Бывай!

Привет Сурку, Песку, Лавру Лгущему и фельдмаршалу (эх, Серега гикнулся, аккурат ко дню победобесия. Надо же, какие совпадения бывают: вроде как фашистам на руку! Какой баритон пропал!).

P. S. Мне вот все самолет покоя не дает. Ты не думаешь, что молнию в "суперсухого" из Киева запустили? Укро-фашисты и не на то способны. Надо, Володя, только доказать, что видео с хохочущими диспетчерами до аварии сфабриковано было. И сразу станет ясно, что молния была манипулированная. Типа гибридная.

Ирина Бирна, kasparov.ru