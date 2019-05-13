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Мировые цены на золото начали падать

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  • 13.05.2019, 18:03

Цена на золото снижается после продолжительного роста на фоне обострения конфликта между Китаем и США.

Стоимость золота начала снижаться после роста в конце прошлой недели, сообщает liga.net со ссылкой на Reuters.

Спотовая цена на золото снизилась на 0,3% - до $1,283 за унцию. Фьючерсы на золото в США подешевели на 0,2% - до $1,283 за унцию.

Как отмечают аналитики, колебание цены связано с обострившимся торговым конфликтом между США и Китаем. Очередной раунд переговоров завершился безрезультатно. Америка решила повысить пошлины на китайский импорт на $200 млрд с 10% до 25%. Пошлины также могут коснуться всего оставшегося импорта из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд.

По словам экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли, у участников торгов еще есть надежда на урегулирование торгового конфликта США и КНР. В то же время он ожидает рост спроса на золото в ближайшие недели.


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