Фотофакт: на гомельском мороженом написали «Жыве Беларусь!» 1 13.05.2019, 18:09

Известный лозунг-девиз также перевели для туристов на английский язык.

Мало того, что гомельский бренд «Белый полюс» выпустил первое в мире мороженое с васильками и льном, так еще и на упаковке разместил необычный англо-белорусский словарь, пишет nn.by .

На упаковке мороженного иностранцам предлагается пять фраз, выучив которые они наверняка не пропадут в Беларуси. Например, если туристы хотят найти новых друзей, то должны спросить: «Как добраться до Зыбицкой?»

А чтобы выразить респект новым друзьям, можно просто сказать: «Жыве Беларусь!»

Фото 1863x.com

Да-да, те самые купаловские слова попали на упаковку нового мороженого. А еще обещают, что скоро появится инстаграм-канал @belypolus, где иностранцам предложат эти и не только фразы в картинках. Кстати, отметим, что выполнена инструкция на белорусской латинице, а не на хаотичном гибриде звуков и букв.

«Как только иностранцы приезжают в нашу страну, им тут же предлагают поехать в Несвижский замок и попробовать драники, — комментирует заместитель директора по маркетингу «Белого полюса» Максим Журович. — Мы любим классику, но открываем туристам разные стороны Беларуси, особенно тем, кто приезжает сюда не впервые и возле замков драники уже попробовал.

Белорусский язык в первую очередь показывает нас как нацию. Поэтому мы хотим, чтобы иностранец в комплект к магнитикам взял с собой колоритную белорусскую фразу, произнося которую, вспоминал бы вкус и характер нашей страны».