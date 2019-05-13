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Зеленский опубликовал обращение религиозных лидеров к жителям Крыма и Донбасса

  • 13.05.2019, 18:18
ФОТО: 112.UA

Новоизбранный президент Украины опубликовал ролик с обращением иерархов разных конфессий к жителям оккупированных территорий.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с обращением иерархов разных конфессий к жителям Донбасса и Крыма. Запись размещена на его странице в Facebook в понедельник, 13 мая.

В ролике нет обращения предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

В то же время, среди обратившихся - почетный патриарх Филарет, глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав, духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.

В своем обращении главы религиозных конфессий заявили, что Украина невозможна без Крыма и Донбасса и они молятся за объединение страны и наступление мира.


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