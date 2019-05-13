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Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого

  • 13.05.2019, 19:01
Источник: Украина.ру

Петр Порошенко поблагодарил президента ЕС «за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев».

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени президента ЕС Дональда Туска.

Об этом действующий глава государства сообщил в Twitter.

«Горд возможностью наградить большого друга Украины – президента европейского Союза Дональда Туска», - заявил Порошенко.

Порошенко поблагодарил Туска «за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев».

Церемония награждения прошла в понедельник, 13 мая в Брюсселе.


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