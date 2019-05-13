Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого 13.05.2019, 19:01

Источник: Украина.ру

Петр Порошенко поблагодарил президента ЕС «за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев».

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени президента ЕС Дональда Туска.

Об этом действующий глава государства сообщил в Twitter.

«Горд возможностью наградить большого друга Украины – президента европейского Союза Дональда Туска», - заявил Порошенко.

Гордий можливості нагородити великого друга України Президента Європейської Ради @eucopresident високою державною нагородою - орденом Ярослава Мудрого. Щиро дякуємо, пане Президенте, за глибоке розуміння і надійну підтримку України та українців pic.twitter.com/Uta2gaJBnI — Петро Порошенко (@poroshenko) May 13, 2019

Порошенко поблагодарил Туска «за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев».

Церемония награждения прошла в понедельник, 13 мая в Брюсселе.