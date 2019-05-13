Турция нашла трещины в фундаменте АЭС «Аккую»: ее строит производитель корпуса реактора БелАЭС 2 13.05.2019, 19:11

Регулятор атомной энергетики Турции дважды находил трещины в фундаменте АЭС которую строит «Росатом».

Регулятор атомной энергетики Турции дважды находил трещины в фундаменте АЭС «Аккую», которую строит российская государственная корпорация «Росатом», пишет «Белсат» со ссылкой на издание «Haberturk».

Торжественное открытие строительной площадки «Аккую» прошло с участием главы Турции Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина.

Согласно изданию, первую трещину нашли в июле 2018 года года. После того как «Росатом» перазалил бетон, появилась новая трещина — работа по ее ликвидации закончилась в сентябре.

«Росатом» сообщает, что строительство АЭС «Аккую» идет в соответствии с графиком.

Проект атомной электростанции «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 (как и на БелАЭС). Стоимость проекта оценивается в $ 20 млрд.