«Белавиа» открывает рейс из Минска в Мюнхен 1 13.05.2019, 19:28

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Самолеты между городами будут летать четыре раза в неделю.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" откроет 15 июля первый рейс по маршруту Минск-Мюнхен-Минск. Об этом говорится в сообщении перевозчика, распространенном в понедельник, 13 мая, передает DW.

Полеты между столицами Беларуси и Баварии будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около двух часов.

В настоящее время самолеты "Белавиа" уже выполняют регулярные рейсы в три немецких города: Берлин, Франкфурт-на-Майне и Ганновер.

В белорусской компании надеются, что за счет открытия нового рейса будет увеличен транзитный поток через ее базовый аэропорт в Минске.