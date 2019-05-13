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Порошенко: Я заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского

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  • 13.05.2019, 20:16
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Президент Украины заявил, что «мяч находится на поле парламента».

Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом Порошенко заявил в понедельник в Брюсселе.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о возможном роспуске Рады и досрочных парламентских выборах, Порошенко отметил, что "все должно быть в соответствии с конституционной и законодательной процедурой".

Президент подчеркнул, что парламент должен найти решение, которое бы устроило всех и "обеспечило защиту демократии и конституционного процесса".

Ранее Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.

По мнению Зеленского, Рада затягивает инаугурацию нового президента.

Депутат от фракции Блок Петра Порошенко Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня.

30 апреля ЦИК объявил официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.

3 мая результаты выборов были опубликованы в официальных изданиях Верховной Рады Голос Украины и Кабмина Урядовый курьер.

Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного президента. Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.


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