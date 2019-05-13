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Бывший министр обороны РФ Сердюков возглавил российское авиастроение

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  • 13.05.2019, 20:02
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Анатолий Сердюков

Об изменениях в руководстве российского авиастроения объявлено после катастрофы «Сухой-Суперджет 100».

Индустриальный директор авиационного кластера корпорации «Ростех», бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации».

Как сообщило в понедельник агентство «Интерфакс», решение принято советом директоров на заседании 8 мая. Сам совет в новом составе был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля. До этого несколько лет подряд совет директоров «Объединённой авиастроительной корпорации» возглавлял министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Об изменениях в руководстве российского авиастроения объявлено через несколько дней после катастрофы пассажирского лайнера «Сухой-Суперджет 100», в которой погиб 41 человек.


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