Брестчане возмущены: Аккумуляторный завод открыт тайно 2 13.05.2019, 22:57

1,510

Активисты говорят, что завод под Брестом уже работает, несмотря на отсутствие разрешения.

Сведения о десятках работников, ночных сменах и нарушении законодательства. Противники аккумуляторного завода с помощью ГАИ задержали фуру, которая ехала из Бреста в Пинск. Внутри оказался товар, похожий на новые аккумуляторов. Активисты говорят, завод под Брестом уже работает, несмотря на отсутствие разрешения, пишет «Белсат».

Ночь. Недалеко от Дрогичина по вызову активистов ГАИ останавливает фуру, что выехала из возведенного, но еще официально не запущенного завода «АйПауэр». В фуре – предметы, похожие на новые аккумуляторы. Как прокомментировал ситуацию порталу tut.bу директор предприятия Сергей Мельникович, в машине были полуфабрикаты:

«Чтобы определить эффективность работы системы для очищения отходов серной кислоты в атмосферный воздух, […] были использованы полуфабрикаты АКБ для испытания работы технологического оборудования под нагрузкой».

Уже больше недели активисты дежурят возле аккумуляторного завода. Они утверждают, что экологически вредное предприятие начало работу еще 3 мая.

«Брыж – это начальник экологической инспекции Брестского района – сказал, что пусконаладочные работы разрешены с 8 утра до 8 вечера», – говорит Юлия Зубик из инициативной группы против аккумуляторного завода.

Активисты утверждают, что завод нарушает это распоряжение: ночью дымятся трубы, ощущается неприятный запах.

«Сегодня на работу приехали 62 человека. Что, на пусконаладку? Не смешите людей! Это обычная работа. Смена приехала!» – рассказывает противник аккумуляторного завода Виктор Мигалюк.

«Пошла такая информация из достоверных источников, что акт о приеме завода не был подписан, так как было превышение по поводу выброса свинца в 10 раз», – добавляет активист Александр Абляк.

Узнать, правдивая ли это информация, мы пытались у Николая Коршенкова, заместителя председателя Брестского райисполкома, который входит в специальную комиссию, что и должна дать разрешение на функционирование предприятия. Мы спросили, почему акт о запуске завода до сих пор не подписали.

— Комиссия создана приказом на предприятии «АйПауэр». Поэтому по поводу ее работы, организации, сроков и т.д. обращайтесь к ним.

— Но вы все-таки как чиновник контролируете то, что там происходит на вашей территории.

— Мне добавить пока нечего.

— Нечего. А скажите, пожалуйста, активисты утверждают, что якобы завод уже начал работу даже без официального акта принятия…

— У меня нет такой информации.

Сегодня стало известно, что работу комиссии продлят до 28 мая.

В прошлом году брестчане передали в Администрацию главы государства почти 37 тысяч подписей с требованием остановить строительство завода. Более года каждое воскресенье жители города выходят на акции протеста. Опрошенные нами жители Бреста говорят:

«Если люди протестуют, значит, что-то не так».

«Даже не знаю, что должно произойти. Наверное, смена руководства, возможно. Кто больше задумывается о будущем страны».

«Чтобы его остановить, надо усилия не горстки людей, а всех!»

Активисты же собираются и впредь пристально следить за предприятием.