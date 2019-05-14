Эксперты объяснили, почему дорожают съемные квартиры в Минске 1 14.05.2019, 7:43

4,011

Чего ждать до конца года собственникам и арендаторам.

Цены на аренду столичных квартир держались неизменными два с половиной года: с начала 2016-го по 2018-й. Подниматься они стали летом прошлого года, в начале учебного сезона, — рассказали в аналитическом отделе ГК «Твоя столица». — Вначале этому не придавали особого значения, поскольку всегда находятся собственники, которые в этот период пытаются увеличить стоимость аренды. Но приход зимы цены не вернул на прежнее место, а только укрепил их позиции на 2019 год. При этом вариантов съемного жилья в Минске стало заметно меньше, а те, кто уже арендует, рассказывают, что хозяева поднимают оплату на 30−50 долларов со словами «все дорожает» или даже ссылаются на приближающиеся Европейские игры. Чего ждать до конца года собственникам и арендаторам — читайте в материале tut.by.

Больше всего подорожали «однушки»

До подорожания в 2018 году средняя стоимость аренды однокомнатных квартир стандартных потребительских качеств была на уровне 190−200 долларов в месяц, 240−250 — для двухкомнатных, а «трешку» можно было найти и за 260 долларов в месяц (без учета коммунальных платежей).

— Стоимость аренды жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5−10%, — рассказывает начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая. — Больше всего подорожание коснулось однокомнатных квартир — за счет их высокой востребованности. А трехкомнатных, наоборот, меньше всего. Для них до сих пор нужен особый арендатор.

Например, минимальная стоимость однокомнатных квартир, на которую сейчас можно рассчитывать, находится на уровне 180 долларов в месяц. Как правило, это будет либо квартира в удаленном и не пользующемся популярностью районе Минска (например, Шабаны), либо вовсе в пригороде Минска — Соснах, Привольном, Соколе.

Цены на столичные квартиры в хорошем состоянии стартуют от 220 долларов в месяц. Но и здесь не стоит рассчитывать на современный ремонт и бытовую технику.

— Если свежесть ремонта и бытовая техника принципиальны, то стоимость вырастает до минимальных 250 долларов, а если добавить к этому еще и метро в шаговой доступности — то менее чем на 280 долларов вряд ли стоит рассчитывать, — рассказала Маргарита Почицкая.

Чем ближе к центру расположена квартира, тем она дороже. И цена 300−350 долларов для для таких квартир далеко не предел.

Минимальная стоимость «двушек» в Минске — около 250 долларов в месяц. За эту цену можно рассчитывать на квартиру без лоска современности, располагающуюся в отдаленном районе Минска и без мебели. Хотя, по словам Маргариты, бывают и исключения — когда хозяева не гонятся за ценой, а хотят сдать в аренду порядочным семейным арендаторам на длительный срок.

Средняя стоимость аренды современных и укомплектованных мебелью и бытовой техникой двухкомнатных квартир находится на уровне ближе к 300 долларам. Близость к метро добавляет еще 30−50 долларов сверху.

В отличие от «единичек» и «двушек», трехкомнатные квартиры пользуются гораздо меньшим спросом. Более того, по словам представителя «Твоей столицы», нередки случаи, когда трехкомнатные отказываются арендовать даже по стоимости «двушек». Причина в высокой стоимости коммунальных услуг. Поэтому минимальная стоимость аренды «трешки» вполне может быть на уровне двухкомнатной квартиры.

— Для арендаторов важное значение имеет, зарегистрирован ли в квартире кто-нибудь, поскольку от этого зависит величина коммунальных платежей. Причем разница может быть двукратной и даже более. На примере однокомнатной квартиры: если есть зарегистрированные, то сумма коммунальных платежей без учета электричества будет около 35 рублей, если же квартира пустая, то коммуналка может достигать 100 рублей и более. Из-за этого зачастую квартиры, в которых никто не зарегистрирован, сдаются в аренду дешевле — чтобы компенсировать арендаторам разницу в коммуналке.

Квартир экономсегмента стало меньше

По мнению Маргариты Почицкой, причина увеличения стоимости аренды — в уменьшении количества квартир стандартных потребительских качеств или так называемого экономсегмента.

— В последние годы заметно меньше стало появляться в аренду новых квартир. Особенно это заметно по сравнению, например, с 2012—2013 годами, когда на рынок в большом количестве выходили квартиры в новостройках Каменной Горки.

Сейчас новые квартиры тоже появляются, но совсем в другом количестве. Например, из Новой Боровой. Но там общий уровень качества совсем другой — как правило, такие квартиры сдаются уже готовыми к проживанию — с мебелью и техникой. Поэтому и стоимость соответствующая.

Уменьшает экономсегмент и то, что собственники квартир вблизи метро считают, что местоположение все решает, и на основании уже этого устанавливают высокую цену. При этом ремонта может и не быть как такового.

Либо обратная ситуация: хозяева делают дорогой ремонт в надежде на то, что смогут высокой стоимостью его отбить. Теоретически это возможно, но тогда квартира должна находиться в молодом современном доме с такими атрибутами современности, как огороженная территория, видеонаблюдение и так далее.

Что будет с ценами дальше?

Что касается приближающихся Европейских игр, то Маргарита к этой причине увеличения стоимости аренды относится скептически. Хотя и признает, что некоторые собственники действительно рассматривают предстоящее событие в качестве основания для поднятия цен.

— По части установления стоимости аренды существует одно правило: даже если и найдется арендатор, которого устроит явно завышенная стоимость, то не стоит радоваться. В большинстве случаев подобные арендаторы съезжают с квартиры, как только найдут вариант с адекватной рынку стоимостью. И поэтому относятся к квартире как к вынужденному перевалочному пункту.

До конца года, уверена Маргарита Почицкая, увеличения цен на аренду квартир ожидать не стоит, впрочем, как и снижения.

— Что касается Европейских игр, то расторгать существующие договоры аренды ради болельщиков и туристов я бы не советовала, потому что велик риск потерять то, что уже есть. Но если квартира в настоящее время без арендаторов — то почему бы и не попробовать?