Как Лукашенко ищет себе врагов 3 14.05.2019, 7:57

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Глеб Рубанов

ІТ-консультант столкнулся с абсурдностью этого режима из-за фотографии в соцсетях.

Гость телеканала «Белсат» , ІТ-консультант и фигурант громкого дела об экстремизме Глеб Рубанов ищет ответ на вопрос, что больше напоминают действия властей: настоящую борьбу за спокойствие страны или борьба с инакомыслящими.

ІТ-консультант Глеб Рубанов попал в неприятную ситуацию из-за фотографию в соцсетях. Неужели она представляет такую большую опасность для властей, удивляется ведущий «Беседы» Владимир Мацкевич. Неужели нет более опасных людей для режима?

«Через двадцать лет авторитаризма мне кажется, система построена таким образом, что назвать самого опасного для нее человека невозможно, – отвечает гость программы. – Ведь лидеры сопротивления, даже какие-то потенциальные, отсекаются еще на дальних подступах».

При этом Глеб Рубанов подчеркнул, что он, скорее, диссидент, чем активист, и попал под давление правоохранителей случайно. Ведь маховик раскручен, а для работы правоохранительных структур нужно топливо. В этом случае топливо – это несогласные с властями люди.