Фотофакт: В Минск вошли танки и бронетехника 7 14.05.2019, 8:25

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Фото: onliner.by

Расписание движения общественного транспорта поменяли из-за движения колонн.

Две колонны ушли в Липки — тренироваться к параду, как и было обещано. Гусеничная техника двинулась через Военный городок Уручье и Озерище, колесные машины проследовали по МКАД, где для этого было временно перекрыто движение остального транспорта. Утренний марш-бросок по минской кольцевой смотрите в фоторепортаже onliner.by.

Асфальт на МКАД поберегли

От воинской части техника ушла двумя маршрутами. Танки и прочие машины на гусеничном ходу отправились на Республиканский полигон для испытаний мобильных машин по улице Основателей и автодороге Н-9067, через Озерище.

Механизированная колонна (машины на колесах) с улицы Основателей свернула на Стариновскую, проехала до улицы Франциска Скорины и по ней выехала на МКАД. По кольцевой продвигались до поворота в направлении полигона (возле «стеклянного моста»).

Прошли путепровод на 3-м км МКАД — его совсем недавно сдали в эксплуатацию. Но, во-первых, двигались по внешнему кольцу: эту часть путепровода еще не реконструировали, работы начнутся уже после Дня независимости. Во-вторых, в отсутствие гусеничной техники не было особых поводов для переживаний: тяжеловесов на кольцевой хватает каждый день, колонна бронемашин особой нагрузкой для дорожного полотна не стала.

Не по расписанию

Сегодня военные отправились на полигон, а в четверг, 16 мая, будут возвращаться обратно. Это будет происходить в вечернее время, ориентировочно с 19:50. Но водителям нужно быть готовым к тому, что ситуация может оперативно меняться. Несмотря на то, что сегодняшний утренний марш был запланирован на 4:50, на МКАД бронетехника появилась ближе к 6:00. Сотрудник ГАИ пояснил корреспонденту, что танки отправились своей дорогой раньше, а колесная техника идет быстрее, вот и выехала попозже. В раннее утро едва ли временные ограничения движения коснулись большого числа автомобилистов, вечером будет куда сложнее. Поэтому нужно рассчитывать на то, что указанное время прохождения колонны — это ненадежный ориентир.

Тем не менее другой официальной информации нет. Временные ограничения движения всех видов транспорта на указанном маршруте ожидаются в следующие дни:

21 и 28 мая, а также 4 и 11 июня — с 4:50 (колонны движутся на полигон);

16, 23, 30 мая, а также 6 и 13 июня — с 19:50 (колонны возвращаются к месту дислокации).

Время прохождения колонны по плану составит около 30 минут.

Изменения в работе общественного транспорта

Во время прохождения военных колонн изменяются трассы либо временно приостанавливается движение автобусных маршрутов №25, 27, 34, 64, 86, 145С, 155, 242, 306, 1280-ТК.

Кстати, желающим посмотреть, как движется бронетехника, советуем выбирать место подальше от дороги: хотя с близкого расстояния, может, и лучше видно, но дышать почти нечем.

— Солярка, бензин и асфальт. И рак легких. Ну и парад, — прокомментировал, надышавшись, один из очевидцев.

В ГАИ Минской области предупредили, что на некоторых участках улично-дорожной сети вблизи поселка Колодищи и деревни Озерище из-за подготовки к параду также ограничивается движение.

— На момент прохождения организованной колонны с военной техникой на всех выездах из деревни Озерище Минского района полностью ограничивается движение до момента прохождения колонны. Также ограничивается движение по автомобильной дороге Н-9067 (Сухорукие — кладбище «Колодищи») от железнодорожного переезда до столичной улицы Танковой. Выезд с улицы Энтузиастов микрорайона №2 агрогородка Колодищи организуется только через поселок по автомобильным дорогам Н-9031 (Колодищи — Заславль) и М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск). Движение через микрорайон Сухорукие ограничивается, — сообщили в Госавтоинспекции.