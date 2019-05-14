На орбите Земли построят колонии с климатом, как на Гавайях 9 14.05.2019, 9:07

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Фото: Blue Origin

Глава Amazon Джефф Безос представил свой план.

Джефф Безос — основатель торговой площадки Amazon — заявил, что хочет начать строить орбитальные колонии с климатом как на Гавайях, сообщает naked-science.ru.

Об этом миллиардер рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне.

В 1976 году американский физик Джерард О’Нилл в своей книге «Высокий рубеж» предложил модель орбитальной станции, которую затем окрестили «цилиндром О’Нилла». Она представляет собой космическую станцию сигарообразной формы, вращающуюся вокруг своей оси. К ее корпусу крепится кольцо диаметром восемь километров, внутри которого могут жить люди. Предполагается, что при определенной скорости вращения внутри кольца такого диаметра может достигаться сила притяжения, сравнимая с земной.

Орбитальная колония-заповедник в представлении художника / ©Blue Origin

Взяв за основу модель цилиндра О’Нилла, глава торговой площадки Amazon представил концепт орбитальной колонии, которую он планирует построить с помощью своей аэрокосмической компании Blue Origin.

Пресс-конференция, на которой Джефф Безос сообщил о планах по колонизации орбиты, была приурочена к презентации посадочного модуля Blue Moon. Миллиардер заявил, что, хотя строительство таких поселений входит в его планы, это вряд ли удастся сделать в ближайшее время из-за недостаточного развития технологий.

Орбитальная станция снаружи в представлении художника / ©Blue Origin

По словам главы Amazon, в колонии смогут проживать до триллиона человек, а архитектура зданий внутри кольца будет напоминать земную. Климат в орбитальных поселениях будет схож с гавайским, а о землетрясениях и других стихийных бедствиях жители смогут забыть навсегда.

Орбитальная колония с футуристичной архитерктурой в представлении художника / ©Blue Origin

О разработке технологий для постройки таких поселений Безос задумался еще в 1980-х, будучи студентом Принстона. Сегодня он владеет крупнейшей торговой площадкой в мире и занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей по версии журнала Forbes с состоянием в 112 миллиардов долларов. Сам Джефф Безос говорит, что будущее за «мечтателями» — людьми, фантазирующими и придумывающими технологии, которые другие затем претворяют в жизнь.

Орбитальная колония с привычной, «земной» архитектурой в представлении художника / ©Blue Origin

Ранее владелец Amazon раскрыл планы по доставке грузов на Луну с помощью ракет New Glenn, SLS и Atlas V и разрабатываемого Blue Origin посадочного модуля Blue Moon.