Возвращение маршала Табуреткина 5 14.05.2019, 9:11

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Анатолий Сердюков

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Это не власть, это – мафия.

До какой степени бесстыдства дошли российские власти, показывает назначение бывшего министра обороны Сердюкова председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Круговорот «своих» в государстве. Несмотря ни на что - суд, скандал, громкую отставку. Главное – близость к самому главному. А на мнение людей плевать. Что они там думают. Как это назначение будет выглядеть.

Это не власть. Это – мафия.