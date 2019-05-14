Возвращение маршала Табуреткина

Возвращение маршала Табуреткина5
- 14.05.2019, 9:11
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Это не власть, это – мафия.
До какой степени бесстыдства дошли российские власти, показывает назначение бывшего министра обороны Сердюкова председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, пишет телеграм-канал «СерпомПо».
Круговорот «своих» в государстве. Несмотря ни на что - суд, скандал, громкую отставку. Главное – близость к самому главному. А на мнение людей плевать. Что они там думают. Как это назначение будет выглядеть.
Это не власть. Это – мафия.