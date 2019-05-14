закрыть
14 мая 2019, вторник, 10:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Возвращение маршала Табуреткина

5
  • 14.05.2019, 9:11
  • 2,203
Анатолий Сердюков
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Это не власть, это – мафия.

До какой степени бесстыдства дошли российские власти, показывает назначение бывшего министра обороны Сердюкова председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Круговорот «своих» в государстве. Несмотря ни на что - суд, скандал, громкую отставку. Главное – близость к самому главному. А на мнение людей плевать. Что они там думают. Как это назначение будет выглядеть.

Это не власть. Это – мафия.


популярное за неделю

Мнение

Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман
Экономическая карамазовщина
Экономическая карамазовщина Константин Скуратович
Поздний брежневизм - это уже диагноз
Поздний брежневизм - это уже диагноз Александр Хоц