NYT: Пентагон готов перебросить на Ближний Восток 120 тысяч солдат 1 14.05.2019, 9:34

Решение будет принято, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием.

Американское издание The New York Times сообщает, что Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тысяч американских военных (перевод – nv.ua).

Такое решение будет принято, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием.

По данным журналистов, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время встречи помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, который предусматривает отправку военных на Ближний Восток.

Ранее, командующий Корпуса Стражей Исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами пригрозил США "ударом в голову" в ответ на любые силовые действия против Ирана.

Напомним, 6 мая США отправили на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем Авраам Линкольн и тактическую группу бомбардировщиков.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон отметил, что такой шаг был предпринят, "чтобы послать сигнал иранскому режиму о том, что любая атака против интересов Соединенных Штатов или союзников будет встречена с безжалостной силой".

После этого исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток десантно-вертолетного корабля Арлингтон и зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Отметим, в 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Ирана и возобновили санкции против иранского режима.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США. В Иране на атомной электростанции Натанз начали строительство центрифуг для обогащения урана.

В среду, 8 мая, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна восстановит работы по обогащению урана, если в течение 60 дней мировые лидеры не защитят интересы страны от действия санкций США.