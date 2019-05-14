Очередной шокирующий чек: таксист потребовал 73 рубля за полтора километра 14.05.2019, 9:51

Фото с сайта blisch.by

Женщина приехала в Минск из Лунинца и взяла такси на автовокзале.

Поездка в полтора километра на такси обошлась пассажирке почти в 30 рублей. Но пока она объясняла водителю, что такую сумму платить не желает, чек увеличился до 73 рублей. Все это время таксист не выпускал женщину из машины, так что ей пришлось вызвать милицию, сообщает tut.by.

Наталья из Лунинца приехала на автобусе в Минск — друзья пригласили в гости. Знакомые женщины живут в столице в самом начале улицы Маяковского — от автовокзала это всего полтора километра.

— Я не первый раз так приехала, все время от вокзала брала такси — стоимость поездки была не выше пяти рублей, на Uber и вовсе три рубля, — рассказала женщина. По привычке она подошла к одному из стоявших у вокзала такси, назвала адрес и спросила, довезут ли ее за 5 рублей.

— Он мне сказал: садитесь. Пока ехали, я копалась в телефоне. А через пару минут водитель ошарашил: сказал, что за поездку я должна 29 рублей!

У пассажирки при себе было только 10 рублей наличными, их она и предложила водителю, однако такую сумму он принимать не захотел.

— Я оставила купюру в салоне и попыталась выйти из авто, но не смогла: ручки в дверце были обломаны.

В это же время водитель тронулся с места, предупредив, что женщину он не выпустит, пока она не рассчитается за поездку.

— Он грозился, что не будет выключать таксометр и если я не заплачу, то мне накапает сумма в три раза больше.

Наталья говорит, что испугалась, начала плакать, но при этом все-таки звонила в милицию и своим друзьям. После этого водитель остановил авто и выпустил Наталью, но таксометр не выключил.

— Выбежал из дома мой знакомый Дмитрий, потом приехали милиционеры, они попросили водителя выключить таксометр. Таксист выдал мне чек, согласно которому я должна заплатить уже 73 рубля 45 копеек.

Женщина говорит, что в принципе могла бы оплатить такую сумму за поездку, если бы она действительно столько стоила, но принципиально отказывалась это делать.

— Я даже не предполагала, что поездка на такси от борта может столько стоить, водители какие хотят цены, такие и устанавливают, — возмущена Наталья. — У нас впереди Европейские игры, в Минск приедут гости из разных стран, а их на вокзалах и аэропорту будут встречать вот такие таксисты, на которого нарвалась я. Какое же впечатление сложится у них о нашей стране после такого обдирания?

Водитель такси Вадим, тарифами которого осталась недовольна Наталья, в подробностях комментировать происшествие не стал. Сказал, что эта ситуация очень испортила ему настроение и отняла много времени.

— Пассажирка была не права, ей это даже милиционеры объяснили. А тарифы высокие, потому что я не работаю по вызову, а от борта, они у меня прописаны и висят, я их не скрываю. Теперь этот вопрос будет решать суд, но я уверен — пассажирка его проиграет, — сказал таксист.

В Транспортной инспекции Минтранса Беларуси рассказали, что подобные случаи чаще всего происходят в Минске там, где проходит большой поток людей, например, на вокзалах (чаще — железнодорожном), возле ночных клубов. Но если раньше о таких происшествиях пассажиры сообщали очень часто, то сейчас все реже: клиенты наслышаны о тарифах такси от борта, поэтому не рискуют и заказывают машину через мобильное приложение или диспетчерские службы.

— Мы рекомендуем пассажирам при необходимости заказывать такси через диспетчерские: их тарифы известны и едины для всех перевозчиков, которые работают от этой службы. Если люди берут авто от борта, то им надо быть очень внимательными, следить за показаниями на таксометре. Пассажир должен понимать, что тарифы у перевозчиков бывают разные, потому что они не закреплены законом.

По правилам автомобильных перевозок пассажиров в салоне автомобиля такси на видном для пассажира месте должна быть размещена информационная табличка содержащая:

визитную карточка, содержащую сведения о водителе и его фотографию;

информацию о наименовании, месте нахождения и контактных телефонах автомобильного перевозчика;

наименование и телефон диспетчера такси, если автомобильные перевозки выполняются с использованием его услуг, а также табличка, на которой указываются все используемые автомобильным перевозчиком тарифы для данного автомобиля: тариф за 1 км (днем и ночью), за пределами города, стоимость абонирования, стоимость посадки, простоя, заказа такси по телефону, иные тарифные условия и пример расчета оплаты проезда несколькими пассажирами.

— Информационная табличка в авто обязательно должна быть, но у водителя нет обязанности ознакамливать пассажиров с действующими тарифами на перевозку, пассажир должен сам ознакомиться с ними. Если тарифы не видны, а потом таксист требует кругленькую сумму за поездку, то это вполне может расцениваться как обман потребителя, но этот факт нужно доказать в суде.

Ст. 12.16 КоАП РБ. Обман потребителей

Обман покупателей, заказчиков или иных потребителей работником индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг, либо обман потребителей индивидуальным предпринимателем, осуществляющим такую же деятельность (обман потребителей), — влекут наложение штрафа в размере от двух до двадцати пяти базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Сама посадка пассажира в такси — это заключение публичного договора на оказание услуги по перевозке, но он не предполагает письменную форму: пассажир своим действием показывает, что соглашается на предоставляемые условия.

— Если вы едете и видите, что на таксометре мелькают какие-то огромные суммы или по окончании вам предъявляют какие-то нереальные деньги к оплате, не оплачивайте поездку. Объясните водителю, что считаете это нарушением закона и не согласны с такой стоимостью поездки. Но поскольку это договор, то все споры по нему решаются в судебном порядке.

Транспортники советуют пассажиру фиксировать все нарушения в такси камерой мобильного телефона: снимайте видео, делайте фото — это пригодится для того, чтобы доказывать свою правоту в суде.

— Кстати, блокировка пассажира, как это произошло с Натальей, — нарушение прав человека. Кроме того, это нарушение пункта 38 приложения 4 ПДД Беларуси: запрещается участие в дорожном движении авто, в которых не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства замки дверей кузова или кабины. Ответственность за это несет как водитель, так и механик, который выпустил это авто на линию.

В случаях, если пассажир не согласен с выставленной суммой за перевозку и намерен отстаивать правоту в суде, он может показать водителю паспорт: чтобы тот знал, на кого подавать иск. Когда нет паспорта или отсутствует желание показывать его таксисту, водитель или пассажир может вызвать милицию — для установления личности и фиксации допущенных нарушений.

В Транспортной инспекции полагают, что высокие тарифы не коснутся гостей столицы, которые приедут к нам на II Европейские игры: 2 ноября прошлого года представители 14 крупных служб такси Минска, Мингорисполком, МАРТ и Минтранс подписали меморандум о гарантированном уровне тарифов на услуги такси.

Согласно условиям меморандума, тарифы на услуги такси, в том числе заказанные через мобильное приложение, с 15 июня по 5 июля 2019 года не будут превышать уровень тарифов по состоянию на 1 апреля 2019 года.

Впрочем, под данным соглашением не подписались те самые ипэшники, которые берут пассажиров от борта и возят по высоким тарифам. А значит, риск заплатить сумму с несколькими нолями за поездку по-прежнему есть.