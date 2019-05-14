Матвей Ганапольский: Путин, а почему в России нет ничего своего? 14.05.2019, 9:57

Матвей Ганапольский

20 лет у власти — и не получается.

Российский журналист прокомментировал итоги 20-летнего правления Владимира Путина.

– Я понимаю, что у нас нет частной космонавтики, – рассуждает Матвей Ганапольский на «Эхе Москвы». – Но я же не буду задавать вопрос… А к кому мне обратиться? К Путину? Давай. Путин, а почему у нас нет частной космонавтики? Тогда возникает вопрос: Путин, а почему у нас нет частного автомобилестроения? Третий вопрос: Путин, а почему у нас нет частной авиакомпании (я имею в виду КБ), которая производит самолеты?

Слушайте, ребята, хватит вот это. Ну все. Еще раз повторяю, обо…лись. Ну что делать… Не получается.

Нету российской машины, нету российского Айфона. Ну нету. Не получается. 20 лет у власти Путин и не получается. Значит, виноват либо Путин, либо народ. Я бы народ не ругал.