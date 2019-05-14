Фотофакт: Тадеуш Рейтан возвращается на Брестчину 14.05.2019, 10:10

В Бресте появилась масштабная инсталляция в честь шляхтича-патриота.

В центре Бреста на улице, которая сегодня носит имя большевистского деятеля Куйбышева, появилась стрит-арт инсталляция в честь знаменитого уроженца Брестчины Тадеуша Рейтана. Об этом Charter97.org сообщил в письме читатель.

«Этот человек был выдающимся патриотам нашей страны, о нем писал Мицкевич в «Пане Тадеуше», художник Матейко посвятил ему свое произведение, он считается национальным героем Польши. Несмотря на это, в современной Беларуси нет ни одной улицы имени Тадеуша Рейтана. Так называемые «белорусские власти» ревниво охраняют пантеон большевистских божков-палачей в топонимике городов и местечек. А настоящим героям Беларуси места не находится. Но время в конце концов всех расставит на свои места», - написал читатель.

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