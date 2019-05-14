Названы самые интересные города Европы для отдыха 14.05.2019, 10:15

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Необычные направления для отдыха в 2019-ом году.

"Сегодня" советуют топ-3 лучших мест за границей для семейного или одиночного отдыха в Европe:

Итак, предлагаем вам три необычных варианта отдыха на майские праздники.

Остров Крит

Остров Крит, омываемый Ливийским, Критским и Ионическими морями Средиземноморского бассейна, расположился на месте встречи трех частей света — Европы, Африки и Азии. Прекрасный климат, ласковое море, живописный ландшафт, незабываемая кухня, обилие уникальных античных достопримечательностей — всё на Крите располагает к релаксу и полной отрешённости от забот.

Кекенхоф

Кекенхоф – Королевский парк цветов в Нидерландах, знаменитый на весь мир своими тюльпанами. Каждый сезон Кекенхоф посещает более миллиона человек. В 2019 году Кекенхоф будет открыт с 21 марта по 19 мая. Тема парка в 2019 году – Сила цветов.

Апрель-май – самое популярное время для посещения Голландии, и номера в отелях раскупаются за полгода вперед.

Стамбул

Загадочный и величественный, шумный и сказочно красивый, Стамбул — это мост между Европой и Азией, между традиционным Востоком и современным Западом. За всю свою богатую историю он успел сменить несколько имен и побывать столицей четырех империй: Римской и Византийской, Османской и Латинской. К слову, в мае месяце дневная температура в Стамбуле, обычно, держится на уровне 20 градусов.

Куда поехать в мае 2019 с ребенком

Итак, куда же все-таки поехать с детьми? На самом деле, вариантов очень много. Для семейного отдыха часто выбирают Египет, Турцию, Грецию и Кипр. Однако журналисты рекомендуют отправиться на несколько дней с детьми в парижский Диснейленд. Незабываемые впечатления вам гарантированы!

Диснейленд в Париже

Диснейленд в Париже — парк развлечений во Франции, попасть в который мечтают дети со всего мира. Он расположен в пригороде столицы, в городе Марн-ля-Вале. На площади почти в две тысячи гектаров разместился целый комплекс, включающий в себя два тематических парка – Disneyland Park и Walt Disney Studios Park, развлекательную территорию Disney Village, поле для гольфа, а также сеть отелей, магазинчиков, кафе, ресторанов и сувенирных лавок.