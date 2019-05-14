Под Гродно повесился пограничник-контрактник 14.05.2019, 10:33

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ЧП произошло в Сморгонской пограничной группе.

13 мая в Сморгонской пограничной группе повесился военнослужащий контрактной службы 34-летний прапорщик Гудимо, сообщает блогер NEXTA в своем Telegram-канале.

По сведениям блогера, прапорщик служил водителем. Чтобы покончить жизнь самоубийством, он отправился в родительский дом в деревне Солы. У пограничника остались жена и двое детей.

Как отмечает блогер, в этой воинской части это уже как минимум третий случай самоубийства. Первый произошёл в 2016 году, причем пограничнику оставалось два месяца до демобилизации. А в конце 2018 года здесь якобы повесился старшина пограничной заставы.