Финляндия предложила провести новую встречу Трампа и Путина на ее территории 14.05.2019, 10:40

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Президент США заявил о намерении встретиться с правителями РФ и Китая.

Финляндия выступила с предложением организовать новые переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает во вторник, 14 мая, газета "Известия" со ссылкой на два источника в финских дипломатических кругах.

Собеседники издания отметили, что многое зависит от политической воли обоих президентов и их желания идти на диалог.

"Отношения, которые строятся между такими крупными странами, как Россия и Соединенные Штаты, важны как для глобального уровня, так и для Европы и для Финляндии в частности. С нашей точки зрения, важно, чтобы диалог продолжался. Мы надеемся, что так будет и в дальнейшем. В связи с этим Финляндия всегда готова предоставлять свои добрые услуги, когда они понадобятся. Однако все зависит от самих стран, от их готовности вести диалог", – цитирует газета одного из финских дипломатов.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", который состоится в Осаке 28-29 июня.

В то же время, в Кремле заявили, что еще не получали предложений от Белого дома о встрече.

Предыдущая встреча президентов США и России состоялась 16 июля прошлого года в Хельсинки. Полноформатным переговорам американской и российской делегации предшествовал двухчасовой разговор Трампа с Путиным с глазу на глаз.