Независимой журналистке из Бреста отключили услуги связи 9 14.05.2019, 11:12

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Судебный исполнитель беспокоит родителей Алины Литвинчук.

«Считаю такие действия политически мотивированными, поскольку идут протестные акции против завода, а также приближаются «парламентские» и «президентские выборы», - заявляет «Радыё Рацыя» журналистка-фрилансер из Бреста Алина Литвинчук.

Дело в том, что в течение нескольких месяцев судебный исполнитель Пинска и Пинского района Анна Шпаковская беспокоит ее родителей, проживающих в Пинске. Исполнитель приходила по адресу прописки, искала Алину. Утверждала, что Алина - злостный преступник, якобы она не выплатила 1500 рублей штрафов за 2015-ый и 2018-ый годы.

- Она говорила родителям, что поскольку не выплачены штрафы по 22.9 Кодекса об административных правонарушениях, то это сделает меня невыездной. Пришли письма о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости, направлены документы в суд. После того как я связалась с ней, выяснилось, что речь шла про штрафы, которые давно и в срок выплачены (без просрочки сразу после судебного решения). Все квитанции об оплате и копии я направляла сразу в суд, поэтому такую информацию они имели. Неизвестными остались мотивы действий в отношении запугивания родных и близких, а также административных действий в отношении меня. Копии оплаты предоставлены повторно, - делится Алина Литвинчук.

Тем не менее на выходных, 11 мая, журналистке пришло СМС об отключении услуг связи по решению Отдела принудительного исполнения. Судебный исполнитель Анна Шпаковская на контакт после этого не выходит и ничего не объясняет. На пинский адрес также продолжают писать и сейчас - пришли новые письма.

«Это надуманные превентивные меры, имеющие целью создать помехи в работе», - отмечает журналистка.