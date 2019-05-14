Юбилейное «Басовище» начало прием заявок на визы 2 14.05.2019, 10:58

Фото: charter97.org/Иван Межуй

На фестивале выступит «Крама», Лявон Вольский, Dzieciuki.

А еще будут Naviband, Re1ikt и Znich. В этом году пройдет тридцатый фестиваль музыки молодой Беларуси под Белостоком. Заявки на визы уже принимают, передает «Радыё Свабода».

Организаторы музыкального фестиваля «Басовище», который пройдет 19-20 июля в польском Городке (Gródek), сообщили о начале приема заявок на визы. Всем желающим предлагают заполнить анкету — тем, кто моложе 25 лет, обещают бесплатный «шенген», а для старших возможные скидки на визы (условия позже озвучить консульство).

На фестивале уже анонсированы несколько хэдлайнеров: белорусские группы «Крама», Dzieciuki, Naviband, Re1ikt, Volski и Znich, белостокская польскоязычная группа Kreha.

Кто выступит в конкурсной части, станет известно 24 мая: в минском Berlin Club пройдет «Адборышча», на котором из восьми «полуфиналистов» определят четыре группы. В прошлом году победителем «Басовища» стала группа SnopSnoŭ, перед этим – Teleport.

Ежегодный фестиваль белорусского альтернативной и рок-музыки «Басовище» регулярно проводится Белорусским объединением студентов на некоммерческой основе недалеко от Городка на Подляшье, начиная с 1990 года. В разное время победителями «Басовища» назывались Akute,: B: N :, IQ48, Mauzer, Naviband, Zet, Znich и другие.