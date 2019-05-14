Искусственный интеллект создал идеальный рецепт виски 5 14.05.2019, 11:01

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Иллюстрационное фото

Образец виски сначала отправят на дегустацию, а только потом запустят в производство.

Шведский производитель виски Mackmyra и финская ИИ-компания Fourkind выпустили первый в мире виски, приготовленный по рецепту нейросети, пишет knife.media.

Для создания уникального напитка искусственный интеллект проанализировал все виски Mackmyra, сгенерировав 70 миллионов новых видов. Машина собирала «идеальный» рецепт, комбинируя компоненты самых успешных и продаваемых видов, а также учитывая вкусы покупателей и тренды.

Позже алгоритм отсеял «неудачные» варианты и оставил золотисто-жёлтый односолодовый виски с травяными нотками аниса, имбиря, белого перца и цитрусовой цедрой.

Компании успокаивают, что их эксперимент еще не означает, что роботы отберут профессии человека. «Хоть искусственный интеллект и создал рецепт виски, мы больше зависим от опыта и знаний человека», — сказала мастер винокурни Mackmyra Анджела Д’Орацио. По ее словам, алгоритмы — лишь инструмент в руках человека, а не конкурент. К тому же у роботов и программ нет вкусовых рецепторов, которые могли бы оценить алкоголь.

Образец виски сначала отправят на дегустацию, а только потом запустят в производство. Первую партию, вероятно, выпустят осенью 2019 года.