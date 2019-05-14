В Праге тысячи протестующих потребовали отставки министра 14.05.2019, 11:22

Фото: REUTERS/David W Cerny

Демонстрации будут продолжаться, если власти не выполнят требование.

Тысячи чехов третий понедельник подряд вышли на протест на Староместской площади Праги и в других городах, чтобы требовать отставки нового министра юстиции Марии Бенешовой, которую считают соратницей премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Поводом для демонстрации стало намерение министра юстиции провести реформу прокуратуры и упразднить должность Генерального прокурора. Именно Генеральный прокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС.

Бенешова является адвокатом и советником президента Милоша Земана, близкого союзника Бабиша. Земан неоднократно критиковал обвинение.

Как депутат Бенешова проголосовала против просьбы полиции лишить Бабиша депутатского иммунитета перед расследованием. Протестующие и оппозиция говорят, что она может попытаться повлиять на уголовное производство против действующего главы правительства. Бенешова это отрицает.

Протесты должны продолжаться, если власти не выполнят требование отставки министра. В апреле 2019 года назначение Бенешов повлекло массовые демонстрации по всей стране.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

В докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) говорится, что ложные и неполные данные были предоставлены в заявке на получение гранта ЕС на гостинично-конференционный комплекс "Гнездо аиста". Европейская комиссия до 15 мая должна подготовить окончательный отчет своего расследования по поводу возможного конфликта интересов со стороны Бабиша.

Бабиш отвергает обвинения и называет дело политически мотивированным. Он сказал, что назначение Бенешовой не является угрозой для системы правосудия. По оценке Forbes, Бабиш является второй самым богатым человеком Чехии с состоянием в $ 3,7 миллиарда.