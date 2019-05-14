Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров Беларуси 3 14.05.2019, 11:27

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Иллюстрационное фото

Самолет направляется из Калининграда в Москву.

Рейс, направляющийся из калининградского аэропорта в Москву выполняет полет в штатном режиме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

Сигнал бедствия самолет подавал для тестирования систем, пояснили в авиакомпании. «Воздушное судно выполняет полет в штатном режиме. Посадка запланирована по расписанию. По просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала», — сообщил представитель «Аэрофлота» Максим Фетисов. Он отметил, что тестирование производилось по просьбе белорусских диспетчеров.

«Информация о сигнале бедствия не соответствует действительности. С бортом все нормально», — подтвердили в пресс-службе ОРВД (Государственная корпорация по организации воздушного движения).

О том, что рейс «Аэрофлота» Калининград - Москва подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Шереметьево сообщил телеграм-канал Mash. «В небе борт находился уже 40 минут. После сигнала Боинг 737 продолжил маршрут в Шереметьево, сейчас готовится к посадке», - говорилось в сообщении.