Почему нынешняя Арина Соболенко совсем не та, какой была два года назад 5 14.05.2019, 11:31

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Арина Соболенко

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Белорусской теннисистке нужно найти правильные нити к собственному характеру.

Бытует мнение, будто манера игры Арины Соболенко, которая сегодня стартует на турнире в Риме, не подходит для грунта, и успехов от нее ждать не стоит. Обозреватель "Прессбол" Константин Лобандиевский полагает, что это ерунда.

Грунтовой сезон в разгаре, и пока единственная белорусская обитательница первой десятки Арина Соболенко на этом покрытии выступает откровенно неудачно. Всего одна победа в трех матчах на турнирах в Чарльстоне и Мадриде, причем поражения нанесли Моника Пуч и Светлана Кузнецова, которые в нынешнем году на роль топов никак не тянут. Это позволило даже многим специалистам заявить, что грунт категорически не подходит для манеры игры Арины Соболенко, а потому ничего примечательного от нее ждать не стоит.

Мне бы хотелось с этим поспорить. Нынешняя Арина совсем не та, какой была два года назад. Та Соболенко, играющая в стиле "пан или пропал", конечно, ничего на грунте добиться не могла. Но нынешняя Арина совсем другая: она способна держать мяч в игре, играет гораздо больше топ-спинами, нежели плоскими ударами, лучше чувствует корт и действует разнообразнее.

Она доказывала это в своих лучших матчах. А ее неудачи этого года больше связаны не с типом покрытия, а с кризисом уверенности, который начался еще на любимом харде. Причем если брать игровые аспекты этого кризиса, во многом Арина страдала от недостатка остроты в своих ударах: в длительных розыгрышах она не видела возможности — технической, тактической — нанести завершающий укол. В результате торопилась, принимала необдуманное решение, либо по причине пассивности получала удар под дых от соперницы.

Но фокус в том, что на грунте недостаток остроты — не такая уж проблема. Посмотрите на Рафаэля Надаля — испанец вообще избегает риска по максимуму, и это не мешает ему быть грунтовым королем. И таких примеров "тащил" вагон и маленькая тележка, особенно в мужском теннисе. В женском оборонительные игроки, как правило, менее успешны, и если они не умеют контратаковать, как Симона Халеп, то не добиваются ничего эпохального. Скажем, Ирина-Камелия Бегу или Сара Эррани порой выдают удачные отрезки, однако по-настоящему серьезные вершины им не покоряются.

К чему я веду: эффективного чисто грунтового стиля в женском теннисе не показывает никто. И если мы посмотреть список недавних победительниц "Ролан Гаррос", то там будут такие имена как Алена Остапенко, Мария Шарапова, Ана Иванович. Их манера игры, скорее, анти-грунтовая! Но это не помешало.

И поэтому оправданий быть не может. Вообще для успеха на грунте важны прежде всего дикая выносливость, которая по определению обязана быть у молодых, и недюжинное терпение. На грунте мяч отскакивает медленнее и выше, поэтому даже из безвыходной ситуации порой можно спастись. Причем очень раздражает, когда кто-то от щитов выкидывает свечку под заднюю линию, а ее так легко, как на траве, "не убьешь" — и начинай атаку сначала. Так уж устроен грунт: нужно пахать и бежать за каждым мячом. Опять же молодой игрок по определению обязан делать это. Потому что ему нужно многое доказать — прежде всего себе. Посмотрите: атакующие игроки Остапенко, Иванович выстреливали на "Ролан Гаррос" именно в первые профессиональные годы, когда у них не было звездного статуса, зато было неуемное желание сражаться за каждый мяч.

Очень люблю пример Горана Иванишевича. Ленивый до невозможности хорват ненавидел грунт и всю карьеру делал ставку на подачу. Но на дебютном "Ролан Гаррос" он дошел до четвертьфинала! То есть чья-то манера лучше или хуже подходит для глины, но если ты в принципе не способен играть на этом покрытии, то, значит, по большому счету ты просто не умеешь играть в теннис.

В этом сезоне у Арины осталось два шанса доказать, что она умеет, — Рим и Париж. Соболенко определенно одарена здоровьем, чтобы выжимать из себя максимум на этом крайне энергозатратном покрытии. И нужно только найти правильные нити к собственному характеру. Не торопиться выигрывать, а проявлять терпение. Любой топовый спортсмен пашет на тренировках невообразимое количество времени — а значит, и терпение присутствует. Да мы и видели, что в прошлом сезоне Арина умела сжимать зубы. Нужно только извлечь это качество и настроиться правильным образом. Сказать себе: ты не игрок десятки, на грунте ты пока никто, а значит, готовься бороться за каждый мяч, не раздражаться из-за промахов и терпеть, терпеть, терпеть…