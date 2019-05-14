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NASA планирует впервые отправить женщину-астронавта на Луну

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  • 14.05.2019, 11:33
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Инициативу по отправке женщины на Луну назвали Артемида

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить женщину-астронавта на Луну в 2024 году. К настоящему моменту на естественном спутнике Земли побывали 12 человек.

Все они — американские мужчины, сообщает CNN со ссылкой на директора по связям с общественностью NASA Беттину Инклан. Последний из них ступал на поверхность Луны в 1972 году. «И это была не женщина», — подчеркнула представитель агентства, пишет onliner.

Накануне американский президент сообщил о дополнительном финансированни NASA для «грандиозного возвращения в космос».

Инициативу по отправке женщины на Луну назвали Артемида (Artemis) — от имени сестры-близнеца Аполлона. Отмечается, что проект находится на «совсем ранней стадии», NASA предстоит разработать все необходимое оборудование, в том числе для посадки на Луну.


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