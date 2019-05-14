Казахстанские активисты: Самое главное – чтобы человек мог требовать 14.05.2019, 11:42

Почему жители Казахстана выходят на улицы.

Арестованные казахстанцы вышли на свободу из спецприемника Нур-Султана, где провели по 10 суток за участие в митинге 1 мая. Они рассказали корреспонденту Настоящего Времени о своем заключении и о том, повлияло ли оно на их решение выходить на улицы.

"Человек ездит пьяный – не сажают, а выразил мнение – сажают"

Выпускать активистов из спецприемника начали около 10 утра 13 мая. Среди вышедших – житель Нур-Султана Жанат Бекмаганбетов. "Челендж: раз ты патриот своей страны – отсиди десять суток", – шутит он. Решение судьи отправить Жаната под арест не изменило его позицию: мужчина и дальше намерен отстаивать свои права на митингах.

"Человек ездит за рулем пьяный – его не сажают, а вышел выразил мнение – за это сажают. Потом большая часть казахстанцев живет хуже: света нет, воды нет, канализации нет", – сравнивает Жанат жизнь на воле и в спецприемнике.

По данным Радио Азаттык, арестованных содержали в камерах по три-четыре человека, обращались корректно и давления не оказывали. Сколько всего в спецприемнике арестованных, вышедшие на свободу мужчины не знают.

Предупреждение, арест, дело

"Самое главное – это свобода слова, чтобы человек мог требовать! Если начнем говорить, можно требовать, например, долю от полезных ископаемых, от чего мы ничего не получали. Чтобы у будущего было свое я, свое слово", – рассуждает у ворот спецприемника Олжас Алшынбай.

Его встречают жена и маленькая дочка. Олжас признается: хотя от своих взглядов он не отказывается, не уверен, будет ли дальше выходить на митинги. Полиция вынесла Олжасу предупреждение: в случае повторного задержания ему грозит больший срок – 30 суток, а третий арест выльется в уголовное дело.

Митинги прошли 1 мая в Нур-Султане, Алматы и других городах Казахстана. На акциях звучали лозунги за свободу слова, справедливое правительство и достойную жизнь.

По официальным данным, задержаны около 80 человек, многие из них получили штрафы и административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.