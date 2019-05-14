У России появился новый конкурент на газовом рынке 14.05.2019, 11:54

2,999

Что происходит на «шахматной доске» в Восточном Средиземноморье.

В 2010 году Геологическая служба США оценила запасы бассейна Восточного Средиземноморья в 122 триллиона кубометров. Страны региона не были готовы к этой информации, поскольку демаркация границ часто приостанавливалась. Конфликты и создание альянсов начались после открытия нового газового месторождения в Египте в 2015 году, пишет египетское издание Almasry Alyoum (перевод – inosmi.ru).

Министерство иностранных дел Египта выразило обеспокоенность намерениями Турции начать операции по морскому бурению в районе, который Кипр считает своей исключительной экономической зоной. В своем заявлении оно предостерегло Турцию от принятия любых односторонних действий, направленных на подрыв безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, а также подчеркнуло необходимость соблюдения норм и положений международного права.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании по Средиземноморскому диалогу НАТО заявил, что права Турции на бурение в Средиземном море не подлежат обсуждению, добавив, что ожидает от НАТО уважения прав Анкары. Следует напомнить, что Турция объявила о намерении начать разведывательное бурение в водах Средиземного моря, которые Кипр считает своей исключительной экономической зоной.

14 января 2019 года Египет, Израиль, Кипр, Греция, Италия, Иордания и Палестина объявили о создании форума стран Восточного Средиземноморья в сфере добычи природного газа, который позволит участникам управлять газовой политикой в регионе и предлагать конкурентоспособные цены. Также очевидно, что ближневосточный форум не ограничивается только торговым аспектом, а имеет политическую и военную подоплеку. Участники форума стремятся защитить газовые месторождения и транспортные средства от Турции. Анкара не сделала никакого официального заявления в ответ на информацию о создании форума, но провела несколько военных учений в районе Средиземноморья.

Каир заявил, что Тель-Авив будет экспортировать природный газ в Египет, а также в Европу через Кипр, Грецию и Италию. Действия Египта угрожают турецко-российскому проекту по строительству газопровода «Турецкий поток». В свою очередь, Европа стремится ограничить влияние России на свой газовый сектор, в целом, и Германии, в частности.

Египет играет определенную роль на геополитической карте региона, которую можно объяснить с помощью шахматной доски. Используя доступную техническую и юридическую информацию, Египет начал спокойно перемещать фигуры, готовясь к дальнейшим шагам. Он увеличил свои военно-морские возможности, купив два вертолетоносца типа «Мистраль» и немецкие подводные лодки. Египет договорился об ускорении процесса демаркации морских границ с Грецией и Кипром. Затем он заключил торговый альянс с Израилем и странами Европейского союза (Италией, Грецией и Кипром), который привел к прямой интеграции экономических интересов через компании «Эни» (Eni), «Тоталь» (Total) и «Эксон мобил» (Exxon Mobil). Вышеупомянутые компании оказывают влияние на лица, принимающие решения в европейских странах, а также на мировую экономику.

Усилив свои дипломатические и военные позиции, Египет смог поставить Турцию перед выбором: отступить от разведки газа в этом регионе или нарушить правила НАТО и выступить против Евросоюза. Таким образом, Египет отстаивает свои права и права своих партнеров в Восточном Средиземноморье. Он участвует в шахматной партии, позволяя противнику по мере необходимости продвигаться вперед, в то время как все важные фигуры защищены от любой возможной атаки.