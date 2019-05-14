Как Чиж оказался в «черном списке» налоговой инспекции 14.05.2019, 12:05

Проблемы у компании «Трайпл» начались еще в 2015 году.

Четыре года назад компания «Трайпл» была одним из самых прибыльных частных бизнесов страны. По итогам первого квартала 2019 года известный застройщик, контролируемый бизнесменом Юрием Чижом, оказался в «черном списке» минской налоговой инспекции как должник по платежам в бюджет, пишет zautra.by.

Согласно информации, размещенной на сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси, ООО «Трайпл» фигурирует в списке плательщиков, имеющих задолженность по налогам (сборам), пеням и пошлинам по состоянию на 1 апреля 2019 года.

На протяжении последних трех лет «Трайпл» работает с убытками. Согласно его годовой отчетности, в 2018 году чистый убыток компании составил 5 065 тыс. рублей, в 2017 году он был 9 321 тыс. рублей, а в 2016 году – 38 832 тыс. рублей. Хотя, например, в 2014 году чистая прибыль одного из крупнейших инвесторов в белорусскую недвижимость составляла свыше 55 млн долларов.

Проблемы у компании начались в 2015 году, который она закончила с небольшой, но прибылью. Именно в этом году был задержан один из его основателей и совладельцев Владимир Япринцев. Его доля в «Трайпле» перешла в руки двух московских бизнесменов Иосифа Аксентьева и Михаила Мамиашвили. Владимир Япринцев был оправдан и вышел из СИЗО летом 2016 года, а срок получил его сын Казбек Япринцев и его партнер.

В 2016 году настала очередь главного собственникам «Трайпла» Юрия Чижа выяснять отношения с правоохранителями. Он тоже оказался под следствием. Вышел на свободу и был помилован президентом после того, как компенсировал ущерб государству.

С 2018 года Владимир Япринцев пытается в судебном порядке вернуть свои активы, которые были переданы или проданы без его ведома бывшим партнером. В частности, Владимир Япринцев обратился в суд с иском о признании недействительной сделки по переходу части своего пакета в компании Трайпл (16,5%) к московскому бизнесмену Иосифу Аксентьеву. Судебное заседание по этому делу намечено на лето 2019 года.