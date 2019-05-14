Живите долго: Долгожители дали простые советы 1 14.05.2019, 12:24

Лишь на 25% причина долгой жизни заложена в генах.

Реальность такова, что у процесса старения есть лишь педаль газа... Самое большее, что мы можем сделать, — не давить на нее слишком сильно. Писатель Дэн Бюттнер о том, как встать на путь к долголетию, пишет healthinfo.ua.

Долгожители могут рассказать о том, как дожили до ста лет, не больше, чем двухметровый человек в состоянии поведать о том, как вырос до двух метров. Они этого не знают. Разве чашка саке с полынью, которую жительница Окинавы Уси пьет перед сном, идет на пользу здоровью? Может, и так, но это не объясняет, почему у нее нет рака или сердечных болезней и почему она настолько энергична в свои 104 года.

Научные исследования, в частности известные исследования датских близнецов, свидетельствуют, что лишь на 25% причина долгой жизни заложена в генах. Оставшиеся 75% обусловлены условиями и образом жизни. Если вы ведете типичную жизнь среднего горожанина, вы скорее сокращаете жизнь лет на десять. Но что, если нам удастся вернуть себе тот десяток лет, который мы, сами того не ведая, растрачиваем понапрасну? Что для этого нужно сделать?

1. Не сидите, двигайтесь!

Самые старые люди на земле не бегают марафоны, а по утрам в субботу не изображают из себя спортивных звезд. Наоборот, они занимаются малоинтенсивной физической активностью — она неотъемлемая часть их распорядка дня.

Мужчины-долгожители в Сардинии большую часть жизни работали пастухами, и им приходилось по много километров в день проходить пешком. Жители Окинавы каждый день трудятся в огороде. Именно такого плана физическую активность специалисты по долголетию рекомендуют для долгой и здоровой жизни.

Во всех культурах долголетия регулярная малоинтенсивная физическая нагрузка отвечает всем описанным выше требованиям и при этом не создает нагрузку на колени и бедра. Наполняйте активными действиями повседневную жизнь.

Делайте то, что вам нравится. Забудьте о тренажерном зале, если к нему не лежит душа. Пешие прогулки обходятся бесплатно и не слишком нагружают суставы. К тому же энергичная ходьба оказывает такое же благотворное действие на сердце и сосуды, как и бег, и помогает избавиться от стресса. Найдите себе компанию и сочетайте вечернюю прогулку с приятным общением.

Если вы достигли середины жизненного пути и стремитесь предотвратить остеопороз, плавание не лучший вариант, поскольку оно не укрепляет кости. Улучшению костного метаболизма способствуют упражнения на сопротивление гравитации, например ходьба или упражнения на укрепление вестибулярного аппарата.

Большой популярностью пользуются тайчи и йога. Эти виды упражнений уменьшают риск падений. Известно, что люди, участвующие в марафонах, обладают более крепкой сердечно-сосудистой системой, чем те, кто не увлекается бегом. Однако чрезмерно интенсивный бег негативно сказывается на суставах.

Поэтому у марафонцев хорошая сердечно-сосудистая система, но плохие суставы.

Идеальный режим, который вы должны обсудить со своим врачом, включает комбинацию аэробики и упражнений на равновесие и укрепление мышц.

Главная задача — завести привычку делать физические упражнения 30 минут (в идеале — в течение часа) по крайней мере пять раз в неделю.

Комбинация этих четырех типов упражнений поможет сохранить силу и выносливость.

Ходьба, езда на велосипеде и плавание укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Тяжелая атлетика укрепляет и поддерживает в тонусе мышцы.

Упражнения на растяжку помогают сохранять гибкость.

Тренировка равновесия с помощью йоги помогает избегать падений.

«Так как же дожить до 102 лет?» — поинтересовался я. «Раньше я была очень красивой, — ответила женщина-долгожитель. — Волосы у меня были до талии. Мне потребовалось много времени, чтобы понять: красота кроется внутри. Красота приходит, когда вы перестаете беспокоиться о своих проблемах. Но лучше всего для вас, когда вы заботитесь о других». Еще какие-нибудь советы? «Ешьте овощи, радуйтесь жизни, будьте добры к людям и почаще улыбайтесь».

2. Найдите время взглянуть за горизонт

Окинавцы называют ее «икигай», а никойцы — plan de vida, но в обеих культурах эта фраза переводится как «почему я просыпаюсь по утрам».

Они чувствуют себя нужными, умеют слушать, смеяться и ценят то, чем обладают. Для многих цель жизни — дети и семья, для кого-то это любимая работа или увлечение.

Новая деятельность нередко оборачивается новой целью. Очень важно тренировать мозг, пробовать себя в чем-то новом и сложном: неважно, будет это изучение иностранного языка, вязание или игра на музыкальном инструменте.

Как только вы достигнете высот в этой деятельности и она утратит новизну, переходите к другой. Это как силовые упражнения для мозга: они укрепляют память и, возможно, снижают риск развития болезни Альцгеймера. Играйте более активную роль. Не забывайте о духовном аспекте жизни.

3. Не забывайте о солнце

Никойцы много находятся на солнце, что благоприятно для выработки витамина D, способствующего укреплению костей и общему здоровью. Дефицит витамина D связывают с целым букетом проблем, например остеопорозом и сердечными заболеваниями. Регулярные «разумные» солнечные ванны (примерно по 15 минут на руки и ноги) дополняют рацион и восполняют недостаток этого важного элемента.

4. Доставьте себе неудобство

Внеся в повседневную жизнь определенные трудности, вы легко обеспечите себе дополнительную физическую нагрузку. Постарайтесь избавиться от следующих предметов: дистанционный пульт от телевизора или двери гаража, электрический консервный нож, электрический блендер, снегоочиститель и газонокосилка. Постарайтесь как можно чаще пользоваться велосипедом, граблями, метлой, лопатой для уборки снега. Не забудьте приобрести удобную обувь для ходьбы.

Француженка Жанна Кальман родилась в 1875 году и прожила 122 года 164 дня. Она до конца своих дней сохраняла ясный ум и дееспособность и приписывала свое долголетие портвейну, оливковому маслу и чувству юмора.

5. Обязательно снимайте стресс

Сардинцы выходят на улицу в пять часов вечера, никойцы в полдень устраивают перерыв и общаются с друзьями. Люди, дожившие до ста лет, словно излучают неиссякаемую безмятежность. Долгожители — мудрые люди и прекрасно понимают, что, если лететь сломя голову к цели, можно упустить множество драгоценных моментов.

Помню, я наблюдал за Годзэи Синдзато, которая любовалась грозой, пока мыла посуду после завтрака, и за сардинским пастухом Тонино Тола, который с любовью глядел на изумрудные поля, раскинувшиеся вокруг. Этот пейзаж был знаком ему почти 80 лет, и тем не менее он каждый день делал остановку, чтобы насладиться этим зрелищем.

Среди долгожителей нет нытиков, они получают наслаждение от жизни. С заката пятницы до заката субботы жители Лома-Линда, адвентисты, создают «святилище во времени», в течение которого сосредоточиваются на Боге, семье и природе. Они не работают. Дети не учат уроки. Семьи отправляются, к примеру, на прогулку, что помогает им стать дружнее.

Регулярная медитация позволяет успокоить разум, приглушить несмолкаемый гул голосов в голове, сконцентрироваться и увидеть мир таким, каков он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть. Она помогает настроиться и осознать, что суета, тревоги и многие срочные проблемы на самом деле не так уж важны.

Очистите дом от лишней техники — телевизоров, компьютеров. Оставьте для них только одну комнату. Чувствительность к инфекциям, подверженность травмам или повышенная тревожность — часто это реакции организма на стресс. Обустройте в квартире тихий уголок, поставьте туда кресло или положите подушку. Что бы ни случилось, находите 10 минут в день для того, чтобы остаться в тишине наедине с собственными мыслями.

6. Семья на первом месте

Самые долгоживущие люди всегда ставили семью на первое место. Вся их жизнь строилась вокруг брака и детей, семейного долга, ритуалов и духовной близости.

Совместные трапезы и отдых исчезают из нашей жизни, становятся редкостью.

Придумайте ритуалы. Ритуалы нужны детям как воздух, они обожают повторение. Ежедневная семейная трапеза должна стать традицией, которую не принято нарушать. Культивируйте ритуалы семейного отдыха. Например, каждый вторник приезжайте к бабушке на ужин. Обязательно сообща отмечайте все праздники.

В домах Окинавы алтарь предков занимает почетное место в лучшей комнате. Он состоит из фотографий умерших родственников и дорогих их сердцу вещей, служит напоминанием, что мы не одиноки во времени, а неразрывно связаны друг с другом. Фотографии родителей и детей можно развесить на стене или хранить семейные фото в хронологическом порядке.

Играйте с детьми, берегите брак и чтите родителей.