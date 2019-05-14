Видеофакт: Белорусские студенты ответили на «референдум» Лукашенко 1 14.05.2019, 12:34

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Акция проходила возле резиденции правителя.

14 мая 1995 года в Беларуси произошел незаконный «референдум», который коренным образом изменил расклад в обществе, сообщает «Радыё Свабода».

Сам плебисцит был инициирован избранным незадолго до того Лукашенко и состоял из четырех вопросов:

О предоставлении русскому языку статуса государственного;

Об изменении государственной символики;

О поддержке действий президента, направленных на экономическую интеграцию с Российской Федерацией;

О внесении в Конституцию изменений, которые бы позволяли президенту досрочно прекратить полномочия Верховного Совета.

Референдуму предшествовало жесткое противостояние Лукашенко и оппозиции, вплоть до голодовки и избиения депутатов.

Уже 16 мая бело-красно-белый флаг, который до сих пор витал на шпиле здания президентской администрации, заменили на красно-зеленый времен советской Беларуси.

Спецоперацию по «государственному ребрендингу» проводил лично управляющий делами Лукашенко Иван Титенков и несколько его соратников. Чиновники, которые только что оказались у власти, просто на крыше рвали историческое полотнище на куски, и «завхоз» с улыбкой ставил на «сувенире» свои автографы с датой «отсчета новой политической эпохи».

Еще через неделю с фасада Дома правительства демонтировали герб «Погоня», на его место посадили копию бсср-овского венка.

Через день после перформанса Титенкова и компании молодежные активисты провели акцию возле администрации Лукашенко: красно-зеленый флаг сначала подняли над общественной уборной, а потом порвали и сожгли.

«Инициаторами были активисты Партии любителей пива и Объединения белорусских студентов, - рассказывает Сергей Чирик. - Многих тогда задержали, в том числе меня, тележурналистку Ольгу Акулич - я как раз подрабатывал для программы «Крок». Повезло, что был кандидатом в депутаты горсовета: не только отпустили, но и отвезли туда, где взяли».

Все попытки общественных активистов привлечь Ивана Титенкова к ответственности результата не принесли. Между тем согласно Уголового кодекса (ст. 186-2) подобные действия квалифицировались как преступление – «Издевательство из государственным символом».