Главы МИД ЕС заявили о позитивных сигналах от команды Зеленского 14.05.2019, 12:57

В ЕС обсудили ситуацию в Украине после обнародования результатов президентских выборов.

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании 13 мая отметили положительные сигналы, поступившие от команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС по итогам заседания Совета на уровне министров иностранных дел, которое проходит в Брюсселе.

Отмечается, что на заседании министры обсудили ситуацию в Украине после обнародования результатов президентских выборов.

"Они отметили позитивные сигналы, поступившие от будущей администрации, особенно о ее намерении продолжать и укреплять реформы, которые, как они подчеркнули, остаются ключевыми в обеспечении ощутимых преимуществ для украинского народа", - говорится в сообщении.

Министры также выразили обеспокоенность по поводу российского указа об упрощении процедуры выдачи российских паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Главы МИД ЕС подтвердили полную поддержку Украины и ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Как сообщалось, Евросоюз получил от представителей команды Владимира Зеленского сигнал о необходимости внесения изменений в торговую часть Соглашения об ассоциации.