Александр Андриевский стал новым главным тренером минского «Динамо» 14.05.2019, 13:03

Александр Андриевский

Фото: belarushockey.com

Еще будучи игроком, он провел за клуб девять сезонов.

Новым главным тренером минского «Динамо» станет 50-летний белорусский специалист Александр Андриевский, сообщает официальный сайт клуба.

Еще будучи игроком, он в разные годы выступал за клуб и в сумме провел в «Динамо» девять сезонов. За плечами Андриевского и насыщенная зарубежная карьера: США, Финляндия, Италия, Германия, Россия.

Нападающий стал первым отечественным хоккеистом в НХЛ и лучшим хоккеистом Беларуси ХХ века согласно опросу газеты «Прессбол». Долгие годы был лидером и капитаном национальной сборной.

Тренерскую работу Александр Леонидович тоже начинал в «Динамо»: в сезоне-2006/07 ассистировал Любомиру Поковичу и Эдуарду Занковцу. После этого трудился в «молодежке» и «Гомеле» (привел к серебру экстралиги). В первый год существования КХЛ принял «зубров» по ходу «регулярки», сменив на мостике Глена Хэнлона. В дальнейшем он на протяжении пяти сезонов входил в штаб команды: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Под началом Андриевского динамовцы завоевали Кубок Шпенглера-2009!

В 2014-м специалист вновь возглавил «Гомель», взял с командой бронзу ОЧБ и вернулся в КХЛ уже в статусе рулевого «Адмирала». Дважды выводил «моряков» в плей-офф с шестого места Восточной конференции. По ходу нынешнего сезона Александр Леонидович принял «Сибирь», которая к тому моменту провалила старт чемпионата. Пусть и не сразу, но белорусу удалось исправить ситуацию. В дальнейшем команда набрала почти пятьдесят процентов очков и до последнего боролась за попадание в плей-офф.

— В последнее время многие представители белорусской тренерской школы смогли заявить о себе не только внутри страны, но и за ее пределами, поэтому в выборе наставника мы ориентировались на отечественных специалистов, — отметил генеральный директор клуба Дмитрий Басков. — В нашем списке кандидатов значилось около десяти человек. Из свободных в настоящий момент белорусов наибольшим опытом работы в КХЛ обладает как раз Александр Леонидович. Он дважды выводил в плей-офф «Адмирал», а в прошедшем сезоне существенно улучшил игру «Сибири», которая, несмотря на провальный старт, реально боролась за попадание в восьмерку. К тому же Андриевский как некогда лидер белорусской сборной и уже состоявшийся тренер хорошо знает специфику нашего хоккея. С ним клуб связывает надежды на качественный прогресс в игре и, конечно же, выход в плей-офф.

В ближайшее время совместно с руководством Александр Андриевский сформирует свой тренерский штаб.