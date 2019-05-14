Ученые обнаружили у глубоководных существ феноменальное зрение 1 14.05.2019, 13:09

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Иллюстрационное фото

Объяснить загадочное явление исследователи не могут.

Исследователи обнаружили у морских существ, обитающих на глубине до полутора километров ниже уровня моря. Раньше считалось, что все они дальтоники, и сам факт наличия у них цветного зрения заставил ученых пересмотреть понимание физиологии животных, вынужденных обходиться без солнечного света, пишет popmech.ru.

Карен Карлтон, профессор биологии в Университете Мэриленда и соавтор статьи, изучает генетический механизм распознавания цветов. «Гены, определяющие световой спектр нашего глаза, на самом деле невероятно чувствительны. Это значит, что эволюция зрительной системы может происходить гораздо быстрее, чем мы думали», поясняет он.

Как известно, позвоночные животные нуждаются в двух типах фоторецепторных клеток — палочках и колбочках. Они оба содержат светочувствительные пигменты, известные как опсины. Опсины принимают световую волну определенной длины и преобразуют ее в электрохимические сигналы, которые мозг и интерпретирует как цвет. Принято считать, что у разных видов одни клетки отвечают за сам факт восприятия цвета, а другие — за его яркость в условиях слабого освещения. Однако новое исследование показало, что существует множество способов использования одного и того же клеточного механизма. Так, у многих рыб можно предположить цветное зрение на основе палочек, хотя у нас с вами за это отвечают колбочки.

Примечательно, что у Diretmus argenteus было найдено 38 генов, отвечающих за палочки. Это самое большое количество опсинов не только у рыб, но вообще у всех известных науке позвоночных. Для сравнения, у людей их всего 4. Остается вопросом лишь то, зачем обитающим во мраке существам нужна невероятно чувствительная система распознавания цвета?

Пока что наука не может дать однозначный ответ на этот вопрос. Карлтон подозревает, что данное обстоятельство помогает рыбам охотиться: на большой глубине многие живые существа полностью или частично светятся за счет биолюминесценции, а некоторые даже используют свечение для того, чтобы сбить хищников с толку.