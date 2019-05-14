Михаил Пастухов: «Погоня» и бело-красно-белый флаг остаются государственными символами Беларуси 4 14.05.2019, 13:14

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Михаил Пастухов

Пять тезисов, почему «референдум» 1995 года незаконен.

Экс-судья Конституционного суда Беларуси, доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов оценил для сайта Charter97.org «референдум» 1995 года.

Экс-судья Конституционного суда Беларуси представляет пять тезисов, почему лукашенковский «референдум» незаконен:

- Я считаю, что этот «референдум» был назначен незаконно и при его проведении были допущены существенные нарушения законодательства.

1. На «референдум» выносились вопросы, которые запрещены для рассмотрения на общественном голосовании. Вопросы, связанные с идентичностью белорусского народа, национальными символами.

2. «Референдум» был назначен с грубыми нарушениями. Как мы знаем, депутаты от БНФ выступили против этого решения, устроили голодовку. Но ночью c 11 на 12 апреля, с применением силы, они были выдворены из зала заседания Верховного Cовета, что нарушает законодательство о статусе депутатов. После применения акта насилия, решение о «референдуме» было повторно вынесено на голосование, что является безусловным нарушением.

3. Стоит отметить, что «референдум» был назначен в последние шесть месяцев работы Верховного Совета, что противоречит Конституции. Еще одна особенность: «референдум» назначался одновременно с датой выборов в Верховный Совет 13-го созыва. Это также можно считать нарушением избирательного законодательства, что также препятствовало выражению мнения избирателей.

4. Голосование по «референдуму» во всех избирательных округах прошло результативно, при этом выборы депутатов Верховного Совета 13-го созыва не состоялись на большинстве участков.

Получается, что 95% избирателей, как говорит ЦИК, пришли на избирательные участки, проголосовали по вопросам «референдума», но забыли проголосовать за кандидатов в депутаты. Это также говорит о сомнительности результатов голосования.

5. Cледует учитывать, что Верховный Совет так и не утвердил результаты «референдума», так как власти воспрепятствовали его дальнейшей работе.

Выводы.

Все эти факторы говорят о том, что голосование проходило под принуждением, скорее всего - с серьезными фальсификациями. Имеются свидетельства (в большинстве своем - от наблюдателей БНФ), что особенно в сельской местности имели место нарушения законодательства, вбросы.

«Референдум» 1995 года нельзя признать законным, также нельзя признать его итоги. Это означает, что символика, которая действовала по законам 1991 года - сохраняется и является законной и легитимной, также как и статус белорусского языка как государственного, - подытожил экс-судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов.

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