Начало революции?
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 14.05.2019, 13:16
- 3,216
На штыки можно опереться, но на них невозможно долго сидеть.
Так это и начинается. С массового выхода людей против нахрапа государства-мафии. В данном случае, против его церковного отдела. Как это случилось вчера в Екатеринбурге, где люди снесли забор и заняли сквер, где РПЦ собирается строить очередную церковь.
Заметим, что РПЦ выводов из потери Украины не сделала – она и в России продолжает вести себя нагло, надеясь, что начальство без конца будет ей оказывать покровительство. Слились в одно две «черные дыры» - светская и церковная коррупция. В России для РПЦ закончится хуже, чем в Украине – здесь со временем будет массовый отток людей от церкви. Все начнется после того, как РПЦ потеряет поддержку государства.
Атмосфера в стране быстро меняется. Вдруг из ниоткуда стали рождаться по всей стране протесты. Продолжаются, несмотря на репрессии, пикеты против пыток, сопротивление мафиозному государству нарастает.
Главное в том, что власти потеряли или же теряют моральную правоту – уверенность общества в том, что начальники поступают правильно, что «все путем». Правление все больше превращается в опору на голую силу.
Но, как известно, на штыки можно опереться, но на них невозможно долго сидеть.
Но наши правители, несомненно, попробуют. Они во всем идут суверенными путями – у них очень толстые, откормленные в «нулевые» седалища. Их снизу пока слегка покалывает и они думают, что это массаж.
Телеграм-канал «СерпомПо»