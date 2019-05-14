Начало революции? Телеграм-канал «СерпомПо»

14.05.2019, 13:16

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Фото: e1.ru

На штыки можно опереться, но на них невозможно долго сидеть.

Так это и начинается. С массового выхода людей против нахрапа государства-мафии. В данном случае, против его церковного отдела. Как это случилось вчера в Екатеринбурге, где люди снесли забор и заняли сквер, где РПЦ собирается строить очередную церковь.

Заметим, что РПЦ выводов из потери Украины не сделала – она и в России продолжает вести себя нагло, надеясь, что начальство без конца будет ей оказывать покровительство. Слились в одно две «черные дыры» - светская и церковная коррупция. В России для РПЦ закончится хуже, чем в Украине – здесь со временем будет массовый отток людей от церкви. Все начнется после того, как РПЦ потеряет поддержку государства.

Атмосфера в стране быстро меняется. Вдруг из ниоткуда стали рождаться по всей стране протесты. Продолжаются, несмотря на репрессии, пикеты против пыток, сопротивление мафиозному государству нарастает.

Главное в том, что власти потеряли или же теряют моральную правоту – уверенность общества в том, что начальники поступают правильно, что «все путем». Правление все больше превращается в опору на голую силу.

Но, как известно, на штыки можно опереться, но на них невозможно долго сидеть.

Но наши правители, несомненно, попробуют. Они во всем идут суверенными путями – у них очень толстые, откормленные в «нулевые» седалища. Их снизу пока слегка покалывает и они думают, что это массаж.

Телеграм-канал «СерпомПо»